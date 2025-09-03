Un trasladado por inhalación de humo al incendiarse una cocina en Tudela

PAMPLONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona tuvo que ser trasladada este martes por la noche al Hospital Reina Sofía de Tudela como consecuencia de la inhalación de humo en el incendio de la cocina de una vivienda en la Avenida del Barrio.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Local, comisionados a través de SOS Navarra. A su llegada, parte del vecindario se encontraba ya fuera de sus domicilios, acabando de desalojar los agentes al resto del bloque. El fuego había sido sofocado por una persona con un extintor antes de la llegada de los bomberos.

Según explican desde la Policía Local de Tudela, el fuego se ha originado en la zona de la cocina, quedando dañada por completo sin haberse extendido por otras estancias. En el interior de la vivienda se encontraba una única persona, un varón de 15 años, el cual resultó ileso. Del mismo modo, el vecino que había sofocado el fuego tuvo que ser atendido en el Hospital Reina Sofía como consecuencia de la inhalación de humo. Se desconoce por el momento las causas por las que se originó el incendio.

Por otro lado, este martes, sobre las 19.00 horas, la Policía Local atendió un accidente de circulación en la Avenida Zaragoza, consistente en un alcance de la conductora de un patinete eléctrico sobre un vehículo que se encontraba parado cediendo el paso a unos peatones. La conductora del patinete, de 23 años, resultó herida con carácter leve y se trasladó por sus propios medios al centro de salud Santa Ana al tener dolor en una de las falanges de la mano.