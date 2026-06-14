Trasladado un motorista de 32 años tras sufrir una colisión con un coche en Zudaire

Agentes de la Policía Foral en el lugar del accidente. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 32 años ha resultado herido con pronóstico reservado este domingo tras sufrir una colisión con un coche en el punto kilométrico 0,0 de la NA-7179, en su cruce con la NA-178, en el concejo de Zudaire, perteneciente al municipio de Améscoa Baja.

El aviso del accidente vial se ha recibido a las 14.33 horas y se ha movilizado los bomberos de Estella, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, un helicóptero medicalizado y la Policía Foral.

Se ha trasladado en el helicóptero al Hospital Universitario de Navarra al motorista, un hombre de 32 años, que ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado.