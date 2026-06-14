Trasladado un motorista de 32 años tras sufrir una colisión con un coche en Zudaire

Agentes de la Policía Foral en el lugar del accidente.
Agentes de la Policía Foral en el lugar del accidente. - POLICÍA FORAL
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 14 junio 2026 17:57
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   PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de 32 años ha resultado herido con pronóstico reservado este domingo tras sufrir una colisión con un coche en el punto kilométrico 0,0 de la NA-7179, en su cruce con la NA-178, en el concejo de Zudaire, perteneciente al municipio de Améscoa Baja.

   El aviso del accidente vial se ha recibido a las 14.33 horas y se ha movilizado los bomberos de Estella, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, un helicóptero medicalizado y la Policía Foral.

   Se ha trasladado en el helicóptero al Hospital Universitario de Navarra al motorista, un hombre de 32 años, que ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado.

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