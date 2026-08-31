Trasladado tras una salida de vía en la A-10 en Iturmendi

Archivo - Sala del 112 Sos Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha resultado herido este lunes en una salida de vía que se ha registrado en la autovía A-10, en el término de Iturmendi, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El herido ha sido trasladado con politrauma y pronóstico reservado al Hospital Universitario de Navarra.

El aviso por el suceso ha tenido lugar a las 6.39 horas. El accidente se ha registrado en el kilómetro 24,4 de la A-10, en la salida a Bakaiku. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Alsasua, equipo médico, ambulancia de soporte vital avanzado, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.