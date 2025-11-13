Tres detenidos en Alsasua por robar boletos 'rasca y gana' en varias estaciones de servicio

Se les atri3 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el marco de una investigación desarrollada por la Guardia Civil de Navarra, agentes del Puesto de Alsasua han detenido a tres personas, un ciudadano español y dos de nacionalidad georgiana, como presuntas autoras de un delito continuado de hurto, tras ser localizadas en el aparcamiento de una estación de servicio de Alsasua a bordo de un vehículo que coincidía con el utilizado en varios hechos delictivos similares.

Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia presentada por responsables de diversas estaciones de servicio que habían sufrido el hurto de boletos tipo 'rasca y gana'. La actuación se precipitó cuando la responsable de una estación de Alsasua comunicó la presencia de un turismo con matrícula francesa que coincidía con el vehículo grabado en anteriores episodios. Agentes de la Guardia Civil identificaron a sus ocupantes, quienes resultaron ser los mismos que aparecían en las grabaciones de seguridad de diferentes estaciones afectadas.

Tras su detención, se les imputó un delito continuado de hurto, al estar presuntamente implicados en diez hechos delictivos cometidos en estaciones de servicio de Navarra, Cantabria, Asturias, País Vasco y Tarragona, con una valoración conjunta de 5.082 euros en boletos sustraídos, informan desde la Guardia Civil.

El modus operandi de los presuntos autores consistía en distraer al empleado de la estación de servicio mientras otro de los implicados accedía al interior del mostrador para sustraer los boletos tipo 'rasca y gana'. En Navarra y País Vasco actuaban de forma conjunta los tres detenidos, mientras que en el resto de provincias variaban la dinámica y número de participantes. El vehículo utilizado, un turismo de matrícula extranjera, servía para desplazarse entre las distintas localidades y cometer los hechos delictivos.

La investigación ha permitido relacionar los distintos hurtos con atestados instruidos en Navarra, Cantabria y Asturias, además de recuperar parte del material sustraído. Los tres detenidos, un varón de 30 años y nacionalidad española, y dos hombres de 30 y 41 años de nacionalidad georgiana, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.