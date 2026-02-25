Tres detenidos al ser sorprendidos dentro de una casa del barrio de San Jorge

Vehículo de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press

PAMPLONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un robo con fuerza en casa habitada y un delito de daños, al ser sorprendidos dentro de una vivienda unifamiliar del barrio pamplonés de San Jorge.

Una vecina observó a tres personas desconocidas en el inmueble y, como era conocedora de que la propietaria del mismo estaba fuera, avisó a la sala CIMACC de la Policía Nacional, que comisionó a una patrulla.

Al llegar al lugar los agentes comprobaron que la puerta de entrada se encontraba forzada por lo que entraron en el inmueble encontrando dentro a tres personas, dos hombres y una mujer menor. Los agentes les fueron deteniendo en distintas estancias de la casa, ofreciendo dos de ellos fuerte resistencia, enfrentándose incluso a los agentes los actuantes.

Los policías, una vez esposados los presuntos autores y una vez asegurado el lugar, pudieron observar como los mismos habían cogido alimentos del frigorífico, revuelto armarios y cajones, hecho uso de enseres y utensilios y habían roto y deteriorado múltiples objetos.

Los agentes encontraron incluso un bombín preparado para poner en una de las puertas de la casa, lo que indica que la intención de los detenidos era permanecer en la vivienda y entrar y salir como si tuvieran legitimidad para permanecer allí.

A los dos hombres se les pasó a disposición judicial y la mujer, menor de edad, fue puesta bajo la custodia de sus tutores legales.