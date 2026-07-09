Tres escolares del CPEIP Buztintxuri lanzarán este viernes el primer Chupinazo Txiki desde el Ayuntamiento

Ensayo del Chupinazo Txiki de los Sanfermines 2026. - CRISTINA NUÑEZ - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Fermín llegan este viernes a su ecuador con la celebración del Día Infantil. Por primera vez, se llevará a cabo un Chupinazo Txiki que lanzarán tres escolares de 4º A de Educación Primaria del CPEIP Buztintxuri. A las 12 horas, como si fuera el 6 de julio, Gari Arregui, Ane Loizate e Ivanna Jiménez saldrán al balcón de la segunda planta de la Casa Consistorial para gritar el tradicional 'Iruindarrak, pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!', que se coreará desde la Plaza Consistorial.

El dispositivo sanitario y de seguridad en la plaza Consistorial y alrededores será similar al de Chupinazo que abre las fiestas, y Policía Municipal se encargará de regular el acceso a la zona. En el caso de que se llene la plaza o se aprecie masificación, se cerrarán los accesos, para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del acto.

Teniendo en cuenta las altas temperaturas que se han registrado en los primeros días de las fiestas, se están valorando distintas opciones para refrescar la plaza, en el caso de que se alcancen temperaturas muy altas que pongan en riesgo la salud de las personas participantes, indican en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Será un Chupinazo Txiki especial y un poco distinto a lo habitual. Clarines y timbales txikis saldrán al balcón de la primera planta un par de minutos antes de las 12 horas para anunciar el inminente lanzamiento. Se abrirán entonces las puertas del balcón central de la segunda planta para que el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, salga acompañado de los tres escolares afortunados que lanzarán el Chupinazo Txiki. La normativa impide que menores de edad manipulen fuegos de artificio por lo que se representará lo que sería un chupinazo. Los tres menores pulsarán un botón y, de forma sincronizada, el Chupinazo Txiki se lanzará desde la parte superior de la Casa Consistorial.

En el exterior del Ayuntamiento de Pamplona, se prevé que sobre las 11 horas la comparsa de Gigantes y Cabezudos llegue a la Plaza Consistorial. Allí realizará su descanso antes de prepararse para el Chupinazo Txiki. A partir de las 11.30 horas, irán llegando a la Plaza Consistorial las peñas txikis, charangas y dantzaris txikis, mientras los gaiteros txikis acceden al zaguán del Ayuntamiento de Pamplona desde la plaza de Santiago.

Una vez lanzado el Chupinazo Txiki saldrán los kilikis y cabezudos que escoltarán a los gaiteros txikis en su recorrido hacia la calle Mayor.

En la Plaza Consistorial se mantendrán los Gigantes que realizarán algunos bailes en honor de la ciudad, de la Corporación y de los lanzadores del Chupinazo Txiki. La comparsa abandonará la plaza de la calle Mercaderes. Finalmente, las peñas txikis y las charangas seguirán recorrido por distintas calles del centro de la ciudad amenizando con su música y sus bailes la mañana del viernes.

El Chupinazo Txiki fue una idea propuesta en la Mesa de la Infancia y Adolescencia. El Ayuntamiento de Pamplona lo ha enmarcado en una actividad educativa, dirigida alumnado de 4º y 5º de Primaria, que combina aprendizaje, participación comunitaria y reconocimiento. Cada aula debía presentar un trabajo grupal, plasmado en una ficha y un mural, en el que se repensara la ciudad que se quiere, qué podría mejorarse para hacer de Pamplona un lugar más agradable, accesible e integrador. Entre todas las propuestas recibidas, se realizó un sorteo cuyo premio, lanzar el Chupinazo Txiki, recayó en el aula de 4º A del CPEIP Buztintxuri.

OFRENDA INFANTIL, DANZAS Y DEPORTE RURAL

A las 10 horas, una hora antes del habitual horario de años anteriores, tendrá lugar la ofrenda infantil al santo en el Rincón de la Aduana. La imagen de San Fermín volverá a salir de su capilla para recibir el cariño de niños, niñas y familias en este Día Infantil de las fiestas. Quienes acudan a la ofrenda podrán acercarse a la imagen del santo y entregar las flores que tradicionalmente se le ofrecen para honrarle.

A las 12 horas, el deporte rural de la plaza de los Fueros dedicará también parte de sus pruebas a las categorías alevines, infantiles y cadetes para poder ver la cantera del herri kirolak. Habrá diferentes exhibiciones de pruebas como txinga-erute, recogida de mazorcas o sokatira. Y a las 12.30 horas, festival infantil de danza en la plaza del Castillo con la participación de los grupos Amaiur, Ardantzeta, Eluntze, Lakarri, Muthiko, Virgen del Puy y San Andrés.

La oferta para público infantil se completa con espacios ya habituales en Sanfermines como Kirolari Sport Kids en los fosos de la Media Luna, Menudas Fiestas en la plaza de la Libertad y Birjolastu Juego Rejuego en el parque de la Taconera. A estas propuestas se unen otras, también diarias, como la salida de la comparsa de Gigantes y Cabezudos a partir de las 9.30 horas, los títeres en la plaza de la Libertad a las 20 horas con la representación de 'Gorgorito en el fondo del mar' con Maese Villarejo, el pasacalles en la peatonal de Carlos III a las 21 horas protagonizado por 'El carrusel de la familia Kinser', o el toro de fuego, con salida desde la cuesta de Santo Domingo a las 21.45 horas.