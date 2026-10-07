Tres heridos en una colisión entre una furgoneta y un tractor agrícola en Caparroso

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este miércoles en una colisión por alcance entre una furgoneta y un tractor agrícola en la carretera en la N-121, en el término municipal de Caparroso.

Según han informado desde la Guardia Civil, el accidente ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 58,000. Los heridos, tres hombres de 52, 46 y 34 años, vecinos de Lleida, han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra y al centro de salud de Tafalla.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, una dotación de bomberos y dos ambulancias de soporte vital básico de Navarra.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.