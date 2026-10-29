Tres heridos leves tras colisionar dos vehículos en Villatuerta

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PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas leves este jueves tras colisionar dos vehículos en la carretera NA-6095, en Villatuerta.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 14.39 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Estella, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Guardia Civil, según ha informado el Gobierno foral.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 0,6 de la carretera NA-6095 (Estella-Lizarra Polígono Industrial), cuando dos vehículos han colisionado.

Los servicios de emergencia han trasladado a las tres personas, todas ellas heridas leves, al Centro de Salud de Villatuerta en la ambulancia de soporte vital básico. Se trata de un varón de 53 años con una contusión torácica y latigazo cervical; un varón de 54 años con una contusión torácica, y una joven de 16 años con una contusión en la pierna.

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.