Tres menores investigados y un joven detenido en Navarra por acceder a cuentas de profesores para hacerse con exámenes

Dispositivo 'keyloger' intervenido por la Policía Foral tras investigar a tres menores y detener a un joven por acceder a cuentas de docentes para conseguir exámenes. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han investigado a tres menores en Tudela y han detenido a un joven en Pamplona en fechas recientes por la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos después de que presuntamente accedieran de forma fraudulenta a las cuentas de docentes en dos centros educativos.

El primero de los casos se conoció tras la denuncia de un docente de un centro de Tudela, que, tras comprobar ciertos rumores que circulaban por el centro de que exámenes de los cursos de 1º y 2º de Bachiller habían sido sustraídos y se estaban vendiendo por 20 euros, y ver que había alumnos que habían realizado exámenes casi perfectos, localizó en uno de los ordenadores del profesorado un dispositivo 'keyloger', según ha informado la Policía Foral en una nota.

Este tipo de dispositivos graba todas las pulsaciones que se realizan en el teclado del ordenador, pudiéndose conseguir así los nombres de usuario y claves de acceso de quienes acceden, en este caso los docentes. Se logra mediante este método usurpar su identidad, lo que permite utilizar la información para el acceso total a todas las plataformas que se empleen en sus funciones docentes, tipo Educa, Google, o Drive. Así es como se lograba descargar los exámenes vendidos posteriormente.

Fruto de las investigaciones llevadas a cabo se ha imputado a tres menores de edad, alumnos del centro, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En el asunto de Pamplona, se detuvo a un joven de 19 años, quien presuntamente accedió de manera fraudulenta a la cuenta de Google Drive de uno de los docentes, la cual contenía información de carácter personal, imágenes y exámenes, descargando estos últimos.

La información del acceso fraudulento llegó al equipo directivo del centro, que inmediatamente puso el caso en conocimiento de Policía Foral. El autor de dicho acceso reconoció los hechos, pero en este caso, y aunque había descargado información, no había llegado a acceder a ella.

Desde la Policía Foral se ha recordado que el acceso de forma fraudulenta, bien a través de artificios técnicos, bien por encontrarse la sesión abierta por descuido, a cualquier cuenta personal de cualquier plataforma, así como la descarga y difusión de datos que contenga, es un delito tipificado como de descubrimiento y revelación de secretos. El delito se consuma con la simple acción de acceder a la información.