Tres personas heridas tras colisionar dos vehículos la noche del miércoles en Marcilla

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración la noche del miércoles tras colisionar dos vehículos en la carretera NA-128 en el término de Marcilla.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 22.31 horas del miércoles y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Peralta, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 7 de la carretera NA-128 Peralta-Carcastillo-límite Zaragoza, en el término municipal de Marcilla, cuando dos vehículos han colisionad de manera frontal por causas que investiga la Policía foral.

Los servicios de emergencia movilizados han trasladado a tres personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, todas ellas con heridas con pronóstico reservado. Las ambulancias de soporte vital avanzado han trasladado a un varón de 27 años y una mujer de 49, ambos con politraumatismos. Y la ambulancia de soporte vital básico ha trasladado a una mujer de 54 años que sufre policontusiones.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.