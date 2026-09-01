Tres personas trasladadas por inhalación de humo en un incendio en Tudela

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PAMPLONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido trasladadas por inhalación de humo tras producirse un incendio en una vivienda la madrugada del martes en Tudela.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 6.01 horas del martes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, del parque de Peralta en apoyo, dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Local, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El incendio se ha producido en una habitación de una vivienda situada en la novena planta de un bloque de la calle Carlos III el Noble, en Tudela. Durante la extinción, los bomberos han rescatado a varios vecinos, que se encontraban confinados en las viviendas a causa del humo.

Los servicios de emergencia han atendido a varias personas afectadas por inhalación de humo. Las dos ambulancias han trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela a tres personas: una menor de 17 años, un menor también de 17 años y una mujer de 47 años. El resto de personas afectadas han sido dadas de alta en el lugar.

El incendio ha quedado extinguido en torno a las 10.15 horas y la mayoría de los vecinos han regresado ya a sus casas.