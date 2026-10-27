Tres personas trasladadas tras una salida de vía en Isaba

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este martes tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban por la carretera NA-137, en Isaba.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 16.53 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Navascués, dos ambulancias de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), dos equipos médicos y patrullas de la Guardia Civil, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 45,3 de la carretera NA-137 (Burgui-Isaba-Francia), en el término municipal de Isaba. Ha consistido en una salida de vía de un vehículo en el que viajaban cinco personas.

Como consecuencia del accidente, tres personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de una mujer de 74 años, que ha sufrido un traumatismo torácico grave y ha sido trasladada por la ambulancia medicalizada; un varón de 81 años, que había quedado atrapado en el vehículo y ha tenido que ser liberado por los bomberos, y ha sido trasladado en una ambulancia básica con dolor torácico y cervical leve, y una mujer de 73 años con dolor torácico y latigazo cervical, también leve, trasladada por otra ambulancia básica. Los otros dos ocupantes del vehículo han resultado ilesos.

Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.