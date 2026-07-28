El Tribunal Superior de Madrid avala una concesión minera del proyecto Muga

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra la concesión de explotación minera Fronterizo, una de las tres concesiones que conforman el proyecto Muga, según ha informado la empresa Geoalcali, impulsora de este proyecto minero en la frontera entre Navarra y Aragón.

Geoalcali ha señalado en una nota que el TSJM confirma "la legalidad del procedimiento administrativo seguido" y desestima "tanto las alegaciones de carácter competencial como las relativas a la normativa ambiental planteadas por la organización ecologista". Asimismo, impone las costas a la parte demandante.

"La resolución supone un nuevo respaldo judicial a la tramitación de este título minero, sin perjuicio de que la resolución definitiva sobre el conjunto del Proyecto Muga continúa pendiente ante el Tribunal Supremo", ha afirmado Geoalcali.

Esta resolución del TSJM se suma a la admisión por parte del Tribunal Supremo, el pasado mes de mayo, de los recursos de casación interpuestos por el Gobierno de España, los Gobiernos de Navarra y Aragón y la propia Geoalcali contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra relativa a la concesión Goyo. "En conjunto, ambas resoluciones evidencian la solidez jurídica de un procedimiento administrativo excepcionalmente complejo, desarrollado durante más de quince años y coordinado entre la Administración General del Estado y las Comunidades de Navarra y Aragón", ha destacado Geoalcali.

La empresa ha añadido que "la complejidad del proyecto, que se extiende sobre dos Comunidades Autónomas y tres concesiones mineras -Goyo, Muga y Fronterizo-, obligó a articular un procedimiento de coordinación administrativa a través de una Encomienda de Gestión, siguiendo en todo momento el criterio previamente establecido por la Abogacía del Estado".

Para Geoalcali, el pronunciamiento ahora conocido del TSJM "constituye una nueva confirmación de que las actuaciones administrativas desarrolladas durante la tramitación de Mina Muga se ajustaron plenamente a Derecho". "Estos últimos hitos constatan la rigurosidad administrativa de un proyecto estratégico cuya autorización requirió la participación de cientos de organismos públicos, más de ochenta informes favorables y un proceso de evaluación técnica y ambiental que se prolongó durante más de quince años durante distintos gobiernos estatales y regionales", ha afirmado.

El CEO de Geoalcali, Carles Alemán, ha valorado que "el Tribunal Supremo haya admitido a trámite los recursos de casación, algo que ocurre en solo un 10-15% de los casos presentados, y que ahora otro tribunal confirme la legalidad de una de las tres concesiones del proyecto, lo que refuerza la consistencia jurídica de Mina Muga". "Esperamos que el pronunciamiento definitivo del Supremo aporte la certeza necesaria para continuar con total seguridad jurídica con el proyecto", ha destacado.

No obstante, ha indicado que "resulta preocupante que la dilación de estos procedimientos y las actuaciones orientadas exclusivamente a obstaculizar proyectos estratégicos puedan erosionar la confianza de los inversores en España como destino de inversión industrial".

Geoalcali ha afirmado que "Mina Muga es un proyecto estratégico para Europa por su contribución a la autonomía en el suministro de materias primas esenciales y a la reducción de la dependencia exterior de países como Rusia y Bielorrusia en potasa". El proyecto prevé la creación de aproximadamente 800 empleos directos y hasta 7.000 empleos directos e indirectos.