El TSJN obliga a Educación a establecer en la red concertada las reducciones de ratios aplicadas para la pública

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha dictado una sentencia por la que obliga al Departamento de Educación del Gobierno foral a aplicar a los centros concertados las reducciones de ratios de alumnado establecidas para la enseñanza pública, estimando así un recurso presentado por las patronales de la educación concertada el pasado mes de septiembre.

El consejero de Educación del Ejecutivo foral, Carlos Gimeno, que ha anunciado el fallo del TSJN en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, ha manifestado su "absoluto respeto" a la decisión judicial pero no la ha compartido "en absoluto", y el Departamento está estudiando presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La sentencia resuelve que la reducción de ratios debe aplicarse desde el próximo curso 2026-2027 (la legislación preveía su aplicación para el curso 2027-2028). "Aplicar el fallo de esta sentencia hoy obviamente reduciría las vacantes en los centros concertados. Tendríamos que volver a repetir el proceso de admisión, porque habría que reducir la ratio de 25 en Infantil a 23, la ratio de 25 en primero de Primaria a 23, y la ratio de 30 en primero de la ESO a 28", ha explicado. Carlos Gimeno ha asegurado que "en tres años habría centros que tienen cinco o seis unidades donde 10 o 12 alumnos deberían salir".

El consejero ha asegurado que "aplicar esta sentencia simplemente con lo que he relatado" generaría un "caos organizativo en el sistema educativo navarro absolutamente ostensible". "Aplicar la sentencia precisamente perjudicaría a las familias, a los centros y al alumnado de los centros concertados", ha afirmado.

Por otro lado, Gimeno ha señalado que "la educación pública es un elemento nuclear de este Gobierno" y, "respetando la sentencia", se ha preguntado si "un centro concertado en Navarra, de los de más prestigio, presenta las mismas necesidades educativas de un colegio público de Pamplona, o de la Comarca, o de la ciudad de Tudela, con cuatro veces más necesidades educativas". "Yo entiendo que la ratio que se aplica en los centros públicos por parte del Departamento de Educación es una medida de protección y de compensación ante las necesidades que tiene la escuela pública", ha indicado.

En ese sentido, Gimeno ha afirmado que "la situación de las dos redes no es idéntica". "Respeto el fallo del TSJN, pero consideramos que no partimos de una base igualitaria. No compartimos, pero sí respetamos, que no aplicamos el principio de igualdad. Nosotros creemos que siempre se puede aplicar la desigualdad si hay una justificación objetiva y absolutamente razonable. No lo digo yo, lo dicen sentencias del Tribunal Constitucional y es lo que establece el principio de equidad educativa. Por lo tanto, no entendemos que no se analice o no se contemple el índice de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que hay en cada centro", ha señalado.

También ha compartido "dos observaciones que hemos analizado a bote pronto del fallo". "Primero, en la Comunidad Autónoma Vasca, sin irnos muy lejos, existen diferentes ratios entre la red pública y la red concertada por norma. Y luego hay una cuestión que queremos también aclarar con respecto al fallo y es que en esta comunidad han existido ratios diferentes entre la red pública y la red concertada desde el 2007 hasta el 2018. Es una cuestión que ya se ha producido en esta comunidad con otros Gobiernos", ha indicado.

Carlos Gimeno ha afirmado que "hasta que no ha habido un descenso demográfico, y como se puede constatar, las patronales de la educación concertada lo que han solicitado es todo lo contrario, superar las ratios máximas establecidas en la legislación básica como se ha podido observar en determinados centros concertados, donde además por resolución se les ha permitido ir a la ratio máxima incluso por matrícula extraordinaria antes de comenzar el curso".