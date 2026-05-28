Tudela abre sus piscinas municipales el 6 de junio

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela abrirá las piscinas municipales de verano el próximo 6 de junio y la temporada se extenderá hasta el 6 de septiembre, ambos inclusive.

Tanto las piscinas de Ribotas como las del CDM Clara Campoamor (verano) permanecerán abiertas de lunes a domingo, en horario de 10 a 22 horas. El horario de baño finalizará a las 21.30 horas, momento en el que se procederá al cierre de los vasos, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Además, como en años anteriores, el CDM Ribotas abrirá todos sus espacios deportivos de 9 a 22 horas. Entre ellos se incluyen las pistas de tenis, la pista multiusos, las mesas de ping pong, la terraza solárium y la nueva zona verde situada entre la entrada y los vestuarios, con el objetivo de atender las necesidades de las personas usuarias.

Por su parte, en el CDM Clara Campoamor, el resto de instalaciones deportivas -como las pistas de pádel, el área fitness o las piscinas cubiertas- mantendrán su horario habitual de apertura. Asimismo, continuará ampliándose el horario de los cuatro vestuarios de las piscinas cubiertas del CDM Clara Campoamor durante los fines de semana. De este modo, los sábados y domingos permanecerán disponibles hasta las 22 horas, con el fin de facilitar su uso a las personas usuarias de las piscinas de verano, especialmente en momentos de alta afluencia, y mejorar así la calidad del servicio.

Los abonos para la temporada de verano de las piscinas del Complejo Municipal Ribotas podrán adquirirse de forma presencial en cualquiera de las oficinas del SAC o en la Sección de Deportes del Ayuntamiento de Tudela. También será posible realizar el pago en las oficinas de CaixaBank de la ciudad o a través de la pasarela de pago online habilitada en la página web municipal www.tudela.es.