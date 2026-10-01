Presentación de la carrera 'Corre por una causa' - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tudela acogerá el 18 de octubre la XV carrera solidaria 'Corre por una causa, corre por la Infancia en Emergencia', que en esta edición pone el foco en el derecho a la educación de niños refugiados, especialmente en Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, donde Alboan y Entreculturas desarrollan proyectos educativos y de protección infantil.

La iniciativa está organizada por el Centro Padre Lasa, el colegio San Francisco Javier y Alboan, con la colaboración del Club Ruizca Ribera Atlético y el Ayuntamiento de Tudela. La prueba forma parte del circuito nacional de carreras solidarias 'Corre por una causa', impulsado junto a Entreculturas, que este año recorre 16 ciudades españolas.

En la presentación han participado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tudela, Martín López; la directora del colegio San Francisco Javier, Nieves Mora; la responsable del Centro Lasa, Claudia Hierro; el responsable de Alboan en Navarra, Javier Andueza, y la técnica de cooperación de esta organización, Annalisa Lenti.

La jornada dará comienzo a las 11 horas en la Plaza de los Fueros y contará con diferentes modalidades dirigidas a participantes de todas las edades.

El programa incluye carreras infantiles, pruebas de 5 y 10 kilómetros y una marcha popular de 5 kilómetros, con la posibilidad de realizar el recorrido corriendo o caminando.

El objetivo es "contribuir a garantizar el derecho a la educación de la infancia que se encuentra en situaciones de emergencia y refugio". Según los datos facilitados por la organización, "460 millones de menores viven actualmente en contextos de emergencia y 72 millones no pueden acceder a la escuela debido a conflictos armados, violencia, pobreza o emergencias climáticas".

HORARIOS E INSCRIPCIONES

Las modalidades y horarios previstos son los siguientes: carreras infantiles, hasta 5º de Primaria y hasta 3º de ESO, a las 11 horas; carrera de 5 kilómetros, para mayores de 16 años, a las 11.30 horas; carrera de 10 kilómetros, para mayores de 16 años, a las 11.30 horas; y marcha popular de 5 kilómetros, abierta a todas las edades, a las 11.30 horas.

Las personas participantes podrán optar por completar 5 kilómetros, correspondientes a dos vueltas al circuito, o 10 kilómetros, equivalentes a cuatro vueltas.

La marcha popular tendrá una distancia de 5 kilómetros y estará abierta a participantes de todas las edades. El recorrido discurrirá por el Casco Antiguo y los alrededores del colegio San Francisco Javier. El tiempo máximo establecido para completar las pruebas será de una hora y media, con salida y llegada en la Plaza de los Fueros.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 16 de octubre a las 14 horas a través de la web correporunacausa.org. El precio será de 10 euros para personas adultas y de 5 euros para menores. Los dorsales se entregarán el mismo día de la carrera, a partir de las 10 horas, en la zona de salida.

EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN

La recaudación obtenida se destinará a proyectos dirigidos a "garantizar espacios seguros" para niños "en contextos de emergencia, donde puedan aprender, jugar y desarrollarse alejados de la violencia".

En este sentido, la organización destaca que 49 millones de niños en el mundo "se han visto obligados a abandonar sus hogares como consecuencia de guerras, crisis climáticas o falta de oportunidades".

Para "visibilizar esta realidad", la campaña comparte el dorsal simbólico 049, "en referencia a toda la infancia que se ha visto forzada a dejar su hogar".

En estas circunstancias, la educación "es uno de los primeros derechos que se ven afectados, pese al papel que desempeña la escuela como espacio de estabilidad, aprendizaje, protección y seguridad".

La carrera pretende también "promover la reflexión sobre las situaciones de emergencia y desplazamiento que afectan a millones de personas en distintos lugares del mundo, así como sobre las conexiones existentes entre estas crisis y la realidad global compartida".