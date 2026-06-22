Tudela celebra las fiestas de San Pedro 2026 con un programa que combina tradición, cultura, gastronomía y ocio

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Tudela, Verónica Gormedino, presenta el programa de las fiestas de San Pedro 2026. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Casco Antiguo de Tudela celebra la fiestas de San Pedro 2026 entre el jueves 25 de junio y el domingo 28, con un programa que combina tradición, cultura, gastronomía y ocio, y propuestas pensadas para públicos de todas las edades.

En el acto de presentación del programa, que tiene un presupuesto aproximado de 30.000 euros, han participado la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Tudela, Verónica Gormedino; Mateo Beamonte, miembro de la Comparsa de Gigantes del Casco Antiguo; José Luis Balmaseda, representante del Paloteado; y Daniel Crespo, de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Casco Antiguo.

El lanzamiento del chupinazo que dará inicio a las celebraciones correrá este año a cargo de José Mari Blanzako. Entre las actividades programadas figuran actuaciones musicales, sesiones de DJ, espectáculos de marionetas, pasacalles, visitas guiadas y actos gastronómicos.

Una de las principales novedades de esta edición será la celebración de la procesión de San Pedro tras la misa en honor al santo. Ha sido posible gracias a la elaboración de una nueva figura de San Pedro, a iniciativa de la Asociación de Comercio del Casco Antiguo, Proyecto Viva.

La imagen será trasladada desde la Catedral de Tudela hasta la iglesia de la Magdalena en una comitiva acompañada por la Banda de Música y otros colectivos participantes, incorporando así un nuevo elemento al programa festivo.

Otra de las novedades será la presencia de varias comparsas de gigantes invitadas, que serán recibidas oficialmente en el Ayuntamiento de Tudela el domingo 28 de junio. Posteriormente recorrerán las calles del Casco Antiguo junto a la comparsa anfitriona. Participarán las comparsas Geganters de Terrassa, Giganti di Nicotera (Italia), Gigantona y Enano Nicaragüense de Puebla de Híjar, Comparsa de Kilikis de Villava, Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Sangüesa y Gegants Bojos de Terrassa.

Además, se presentarán nuevos gigantes de la Comparsa del Casco Antiguo y se celebrará una gala con motivo del décimo aniversario de Villa Javier en el Teatro Gaztambide.

El programa mantiene como uno de sus actos centrales el Paloteado del Casco Antiguo, que alcanza este año su novena edición y se ha consolidado como una de las citas más representativas de estas fiestas.

Desde el Ayuntamiento de Tudela se ha animado a toda la ciudadanía a "participar en estas fiestas, que combinan tradición, convivencia y actividad cultural, contribuyendo a dinamizar uno de los espacios con mayor valor histórico de la ciudad".