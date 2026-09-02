Tudela celebra del 3 al 5 de septiembre la segunda Feria del Stock con la participación de 51 comercios

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela organiza del 3 al 5 de septiembre una nueva edición de la Feria del Stock, una iniciativa en la que participarán 51 comercios de la ciudad.

Durante estos tres días, los establecimientos participantes sacarán parte de su género de stock a las puertas de sus negocios, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de encontrar diferentes productos y artículos a precios especiales.

Los comercios adheridos a esta segunda edición estarán identificados mediante una decoración con globos, que permitirá reconocer fácilmente los establecimientos participantes.