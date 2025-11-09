Tudela celebrará el 22 y 23 de noviembre las Jornadas de la Locura para dar a conocer juegos de mesa, rol y Warhammer

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tudela acogerá los días 22 y 23 de noviembre la tercera edición de las Jornadas de la Locura, organizadas por la Asociación de juegos de mesa y rol CUTULU con el objetivo de acercar los juegos de mesa, de rol y Warhammer a la ciudadanía de forma totalmente gratuita, ofreciendo un espacio abierto tanto a personas aficionadas como a quienes quieran descubrir este tipo de ocio.

Las Jornadas se celebrarán en la primera planta del Centro Cívico de Lourdes, en horario de 10.00 a 22.00 horas el sábado 22 y de 10.00 a 20.00 horas el domingo 23, ha informado el Ayuntamiento de Tudela.

El evento celebrará un torneo de Magic: The Gathering (sábado por la mañana), torneos y demostraciones de juegos de mesa (infantiles, familiares y competitivos), partidas de rol y juegos que requieren mayor concentración, en aulas específicas del centro; y demostraciones de juegos guiadas por miembros de la asociación. Este año, y debido a las necesidades de espacio, no se instalarán stands comerciales.

En las dos ediciones anteriores se registraron alrededor de 650 accesos en los dos días de duración, de los cuales unos 100 correspondieron a menores de 18 años y el resto a público adulto.