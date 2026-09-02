Tudela coloca la bandera de Ceuta en la Casa del Reloj como "muestra de solidaridad y apoyo"

Acto de colocación de la bandera de Ceuta en la Casa del Reloj. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, acompañado de varios concejales, ha colocado este miércoles la bandera de Ceuta en la Casa del Reloj, con motivo del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, como "muestra de solidaridad y apoyo al pueblo ceutí".

Con este gesto, el Ayuntamiento de Tudela ha señalado que quiere trasladar su "respaldo" a la ciudadanía de Ceuta y poner de manifiesto la "solidaridad" de Tudela ante la situación que está viviendo la ciudad autónoma.

Asimismo, el alcalde ha animado a la ciudadanía a participar esta tarde, a las 20 horas, en la concentración convocada en la Plaza Vieja, junto al Ayuntamiento, en apoyo y solidaridad con Ceuta. Por la noche, la Casa del Reloj se iluminará con los colores de la bandera de España como "gesto de fraternidad" con la ciudad de Ceuta.