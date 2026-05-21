Tudela conmemorará el 75º aniversario de la consolidación del Barrio de Lourdes con actividades el 30 y el 31 de mayo

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la concejala de Festejos, Verónica Gormedino, en la presentación de actividades para conmemorar el 75º aniversario de la consolidación del Barrio de Lourdes. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha acogido este jueves la presentación oficial del programa de actos con motivo del 75º aniversario de la consolidación del Barrio de Lourdes (1951-2026), una celebración que tendrá lugar los próximos 30 y 31 de mayo y que reunirá actividades culturales, musicales, deportivas y festivas dirigidas a toda la ciudadanía.

En la presentación han participado el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; la concejala de Festejos, Verónica Gormedino; y Pedro Martínez, David Vera, Javier Martínez y Laura Martínez, en representación de los diferentes colectivos y asociaciones implicadas en la organización de esta conmemoración.

El programa ha sido elaborado gracias a la colaboración y participación activa de numerosos colectivos del barrio, entre los que se encuentran la Asociación Centro Cultural Miguel Sánchez Montes, la Asociación de Vecinos del Barrio de Lourdes, la Asociación Dance Paloteado de San Juan, la Asociación de Jubilados de la Ribera, la Asociación de Mujeres del Barrio, la Asociación Cofradía Verónicas, la Asociación Cofradía Entrega de Jesús, la Asociación Nueva Bolivia, la Asociación Ecuador y el Club Deportivo Lourdes.

Los actos arrancaron el 18 de mayo con la exposición fotográfica 'Principio raíz y origen', instalada en el Centro Cívico de Lourdes, y continuarán durante el fin de semana del 30 y 31 de mayo con un amplio programa de actividades.

Con motivo de esta efeméride, se elaborará una placa conmemorativa del 75º aniversario, obra de la artesana Ariane García, estrechamente vinculada al Barrio de Lourdes, donde ha crecido y desarrollado gran parte de su trayectoria personal.

Desde el Ayuntamiento y las asociaciones organizadoras se ha destacado "la importancia de esta conmemoración como reconocimiento a la historia, la identidad y el espíritu participativo del Barrio de Lourdes, uno de los más emblemáticos y dinámicos de Tudela".