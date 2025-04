Tudela y Gobierno de Navarra estudian medidas para evitar el impacto ambiental en la fiesta del Día del Ángel

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ayuntamiento de Tudela, de la Mancomunidad de la Ribera y de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra han mantenido una reunión este miércoles en la capital ribera para analizar la situación en el paraje de Las Norias tras el Día del Ángel y el impacto de las medidas adoptadas este año con el objetivo de evitar las consecuencias de la fiesta celebrada por la juventud en ese entorno.

El Gobierno foral ha explicado en una nota que, aunque los servicios de la Mancomunidad de la Ribera acometieron una rápida y completa limpieza del paraje al día siguiente de la celebración, tanto los representantes del Ayuntamiento de Tudela como de la Dirección General del Medio Ambiente han coincidido, durante la reunión de este miércoles, en mostrar su "preocupación por el incívico comportamiento que, cada año, muestran muchas de las personas jóvenes participantes en dicha fiesta" y se han comprometido a buscar soluciones dentro del ámbito de sus respectivas responsabilidades públicas.

Las tres partes reunidas han mostrado su "preocupación" por las consecuencias sobre el medio natural tras la fiesta celebrada anualmente de forma espontánea y han reconocido que "es evidente que algo falla en la concienciación medioambiental, tanto en lo relativo al cuidado de espacios protegidos, como en la generación y gestión de los residuos".

El Ejecutivo foral ha explicado que este año, tanto el Ayuntamiento de Tudela, como la Mancomunidad de la Ribera y el Gobierno de Navarra adoptaron una serie de medidas preventivas para tratar de evitar una situación que se repite año tras año. En ese sentido, se celebraron reuniones, también con colectivos como Ecologistas en Acción, y se diseñaron acciones tanto previas, como en el mismo Día del Ángel y con posterioridad.

En concreto, de forma previa se llevaron a cabo acciones de sensibilización (reuniones, charlas y foros en diferentes centros educativos y acciones de sensibilización comunitaria con diferentes agentes) y acciones de comunicación como carteles y campañas en redes sociales dirigidas al público joven de esa zona. Durante el mismo Día del Ángel hubo presencia de un equipo de mediación en el paraje de Las Norias. Y con posterioridad a la celebración, además de la limpieza de los servicios de la Mancomunidad, que retiraron 1.600 kilos de residuos, está previsto un círculo de justicia restaurativa y talleres de evaluación de resultados.

En concreto, estas dos últimas actividades estarán dirigidas a los centros educativos a los que se ofrecerá adaptándolas a la edad del alumnado y con el tema de conocimiento del medio natural y gestión responsable de los residuos.

Una vez analizada la situación, las tres partes implicadas han coincidido en señalar algunas mejoras, como el hecho de que no se hayan realizado fogatas, pero han insististido en la necesidad de continuar con la sensibilización porque una sola campaña no es suficiente. Por ello, se va a trabajar en los niveles de Educación Primaria y también Bachillerato para reforzar el conocimiento de los valores naturales, no solo del paraje de Las Norias, sino de cualquier espacio natural y que puedan disfrutar de los mismos desde el respeto.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra no descartan actuaciones complementarias.