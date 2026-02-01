Tudela instalará 23 desfibriladores en edificios municipales, espacios públicos y vehículos de Policía Municipal

Archivo - Estepona desfibriladores - EUROPA PRESS/ AYTO ESTEPONA - Archivo

PAMPLONA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tudela ha adjudicado a Caryosa Hygienic Solutions, S.L. el contrato de suministro, mediante arrendamiento sin opción de compra, de una red de 23 desfibriladores semiautomáticos destinados a su instalación en edificios municipales, dependencias de Protección Civil, calles de la ciudad y vehículos de la Policía Municipal.

El arrendamiento tendrá una duración de 48 mensualidades, correspondientes a los años 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030, por un importe total de 39.320,16 euros, IVA incluido. La cuota mensual de alquiler de los 23 desfibriladores será de 819,17 euros, IVA incluido.

El contrato entrará en vigor con la entrega y puesta en marcha de los equipos, prevista para la primera quincena de marzo de 2026. El suministro será entregado e instalado por la empresa adjudicataria

Así, se instalarán 9 dispositivos en Protección Civil (Griseras), Teatro Gaztambide, Plaza Nueva, Ayuntamiento, Plaza de la Azucarera, Complejo Ribotas, Colegio Elvira España, Conservatorio / Escuela de Música y Plaza Padre Lasa.

También en las dependencias de Policía Municipal, en el Polideportivo Ciudad de Tudela, en el Pabellón San Julián, en el Pabellón Griseras, en los Campos de fútbol Santa Quiteria, en el Estadio de fútbol Ciudad de Tudela, en el Centro Nelson Mandela, en los Campos de fútbol Clara Campoamor y en el Centro Cívico Lourdes.

Otros cinco dispositivos estarán disponibles en vehículos de la Policía Municipal: cuatro para su uso en coches patrulla y uno en motocicleta.