Tudela organiza actividades con motivo del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Presnetación del 25N. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala en Tudela Reyes Carmona, miembro del Consejo Municipal por la Igualdad, acompañada por representantes de este órgano, ha presentado este jueves la programación organizada por el Ayuntamiento de Tudela, a través de la Concejalía de Igualdad y el Consejo Municipal por la Igualdad, con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Bajo el lema 'Ni olvidadas, ni invisibilizadas', la campaña de este año, impulsada por las entidades locales y territoriales de Navarra que cuentan con técnica de Igualdad y con la colaboración de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), pone el foco en la violencia machista que sufren las mujeres mayores. Esta programación cuenta con un presupuesto aproximado de 5.400 euros.

Durante la presentación, Carmona ha destacado que "queremos que este 25N sirva también para mirar hacia estas mujeres, escucharlas, reconocer sus vivencias y recordar que tienen los mismos derechos que cualquier otra mujer". En este sentido, ha señalado que muchas de ellas han vivido durante años situaciones de maltrato en contextos en los que la violencia dentro de la pareja estaba normalizada y era más difícil de identificar y denunciar, a lo que se suman factores como la dependencia económica, la soledad o la falta de redes de apoyo.

La concejala ha subrayado que "no podemos permitir que queden fuera de las campañas de sensibilización, de las políticas públicas o de los recursos de atención".

El Ayuntamiento aprobará en los días previos al 25 de noviembre su adhesión a la declaración institucional de esta campaña, reafirmando su compromiso con la construcción de una sociedad justa e igualitaria, en la que no tenga cabida ninguna forma de violencia contra las mujeres.

DATOS DE ATENCIÓN Y DENUNCIAS EN TUDELA

Durante la presentación se han dado a conocer los datos relativos a las víctimas mortales de violencia contra las mujeres, así como las cifras de atención, denuncias y seguimiento policial en Tudela. Las cifras de la Delegación del Gobierno en Navarra indican que, a fecha de 12 de noviembre, 44 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en España durante 2026. De ellas, dos han sido víctimas de feminicidio en Navarra. Asimismo, tres menores de edad han sido asesinados en casos de violencia de género contra sus madres.

En el ámbito local, el Instituto Navarro para la Igualdad recoge que, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, el Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra las Mujeres de Tudela (EAIV) ha atendido a 204 mujeres, frente a las 166 del mismo periodo de 2025 y las 168 de 2024. De las 204 mujeres atendidas, 58 han mantenido o mantienen una intervención continuada con el equipo, mientras que 146 han recibido asesoramientos puntuales.

En cuanto a los tipos de violencia identificados en las intervenciones, 91 mujeres han sufrido violencia física y psicológica, 53 violencia psicológica, 37 violencia sexual y 23 violencia económica. Por otra parte, entre enero y julio de 2026 se han registrado 88 denuncias por violencia contra las mujeres en Tudela. En cuanto al tipo de violencia denunciada, el 44% corresponde a violencia física y psíquica, el 26% a quebrantamientos de órdenes de protección, el 17% a violencia física y el 13% a violencia sexual.

Respecto a la edad de las víctimas, el 59% tiene entre 30 y 39 años, el 16% entre 18 y 29 años y el 11% menos de 17 años. Las mujeres mayores de 65 años representan el 1% de las denuncias. En cuanto a la relación con los agresores, en el 34% de los casos se trataba de la pareja de la víctima, en el 45% de una expareja, en el 11% existía otro tipo de relación, en el 5% el agresor era un familiar y en otro 5% de los casos la agresión fue cometida por un hombre con el que la víctima no mantenía ningún tipo de relación.

Asimismo, 22 mujeres residentes en Tudela cuentan con el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres (ATENPRO), que ofrece atención inmediata las 24 horas del día, los 365 días del año, independientemente del lugar en el que se encuentren. El Ayuntamiento de Tudela presta este servicio desde 2013.

Por último, en relación con el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), a fecha de octubre de 2026 hay 152 mujeres registradas en Tudela. De ellas, 135 se encuentran en nivel de riesgo bajo, 14 en riesgo medio y 3 en riesgo alto, sin que se registre ningún caso de riesgo extremo. Estos casos cuentan con el seguimiento de Policía Local, Policía Foral o Policía Nacional, según el cuerpo de referencia de cada expediente o el nivel de riesgo.

En concreto, la Policía Local de Tudela gestiona actualmente 85 casos, que representan el 55,9% del total, a través de los dos agentes dedicados en exclusiva a estos seguimientos. De estas mujeres, 55 cuentan con medidas de protección en vigor.

PROGRAMACIÓN DEL 25N

La programación comenzó el pasado 6 de noviembre con la proyección del documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria', que contó con la presencia de su directora, María Bestar, en el coloquio posterior. El lunes 9 de noviembre se celebró el taller 'Amores sin violencia', impartido por la formadora experta en género Miren Orozko y dirigido al alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil. Esta actividad se repetirá el miércoles 18 de noviembre con el alumnado de primero de Integración Social de la ETI Central.

Las próximas actividades previstas son:

-Sábado, 21 de noviembre. Taller de juegos coeducativos para menores de entre 6 y 8 años, a cargo de Ekilikua, en la Casa de Juventud-Centro Cívico Lestonnac. Requiere inscripción previa.

-Miércoles, 25 de noviembre. Se celebrarán dos concentraciones institucionales para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. La primera tendrá lugar a las 12 horas en la puerta de la Casa Consistorial y la segunda, a las 20 horas, en la plaza de los Fueros. Ambas incluirán la lectura de la declaración institucional.

-Viernes, 27 de noviembre. A las 19 horas, el Museo Muñoz Sola acogerá el encuentro 'Conversando con Khadija Amin', periodista, activista feminista y refugiada afgana. La actividad se enmarca en la programación vinculada a la exposición colectiva fotográfica-literaria '29 miradas', que visibiliza la situación de las mujeres en Afganistán y denuncia la abolición de sus derechos más esenciales. El encuentro está organizado mediante un acuerdo de colaboración entre la Concejalía de Igualdad y la EPEL Tudela-Cultura. La exposición puede visitarse hasta el 29 de noviembre.

-Sábado, 28 de noviembre. Taller de juegos coeducativos para menores de entre 9 y 11 años, a cargo de Ekilikua, en el Centro Cívico Rúa. Requiere inscripción previa.

MURAL COLECTIVO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Durante la presentación también se ha trasladado el rechazo del Consejo Municipal por la Igualdad a las pintadas realizadas en el mural colectivo contra la violencia hacia las mujeres, creado el pasado mes de julio en el marco del Festival Futura Tudela por la artista local Belén Puyo.

Desde el Consejo se ha lamentado que esta iniciativa colectiva haya sido objeto de pintadas y se ha manifestado el rechazo a "unos comportamientos que suponen una falta de respeto al trabajo realizado por numerosos colectivos y al espacio público compartido". Asimismo, se ha recordado que la convivencia se construye desde el respeto, el cuidado de lo común y la capacidad de expresar opiniones sin destruir ni menospreciar el trabajo de otras personas.