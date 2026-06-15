Tudela programa actividades para todos los públicos con motivo de las fiestas de San Juan 2026

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Tudela, Verónica Gormedino, ha presentado este lunes el programa oficial de las fiestas de San Juan 2026, que se celebrarán del 19 al 21 de junio.

En el acto ha estado acompañada por Laura Martínez, presidenta de la Asociación de Vecinas y Vecinos del Barrio de Lourdes, e Iñigo Moneo, representante de la Comparsa Perrinche.

Gormedino ha destacado el "carácter participativo y diverso de la programación, pensada para todos los públicos y edades". El programa incluye una amplia variedad de actividades, entre ellas conciertos, verbenas, encierros simulados, un torneo de fútbol, actividades infantiles y gastronómicas, charangas, rondas joteras y la actuación de la Comparsa Perrinche, entre otras propuestas.

Como antesala de las fiestas, el jueves 18 de junio, a las 18.30 horas, tendrá lugar la Summer Party con Fitness Tudela, una fiesta de fin de curso en la calle que incluirá exhibiciones, merendola y la música de DJ Tortxu en el Parque Perrinche. Uno de los actos centrales será, como cada año, el tradicional Paloteado del Barrio de Lourdes, que celebra su 49ª edición.

Como novedad, este año se sustituye el habitual guiso de patatas por una comida popular que tendrá lugar el sábado 20 de junio. Los tickets para participar pueden recogerse hasta este lunes, día 15, en el quiosco de la plaza Padre Lasa. El presupuesto total de las fiestas de San Juan asciende a 23.000 euros, a los que se suma el convenio del Paloteado, que se gestiona de forma independiente.