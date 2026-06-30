Turismo lanza 'La Cuenta Satélite', una nueva herramienta para medir el peso económico "real" del turismo

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha presentado este martes 'La Cuenta Satélite del Turismo (CST)', un instrumento estadístico internacional "de referencia" para medir el peso económico "real" del turismo.

Una herramienta elaborada siguiendo la metodología aprobada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y respaldada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), Eurostat y la OCDE, lo que "garantiza la comparabilidad de sus resultados con los de otras regiones y países".

Esta publicación, elaborada por Nastat en colaboración con la Dirección General de Turismo, "inaugura una nueva estadística oficial en Navarra y permite, por primera vez, cuantificar con rigor la contribución del turismo al PIB, al empleo y a la estructura productiva de la Comunidad foral, con una serie histórica que abarca de 2016 a 2024". Los datos de 2025 estarán disponibles a finales del presente año, y así en lo sucesivo.

Esnaola ha subrayado que esta herramienta, por primera vez, "nos va a permitir cuantificar con rigor la contribución del turismo al PIB, al empleo y a la estructura productiva de la Comunidad".

Los principales resultados que contabilizan más de dos millones de viajes en 2024, "un hito en cuanto a número de viajeros", y una aportación al PIB de 1.500 millones de euros.

En ese sentido, Esnaola ha subrayado que "trabajamos por un turismo sostenible, en tres ámbitos principalmente, el social, el económico y el medioambiental y para ello es necesario conocer y medir el valor que tiene esta actividad en el territorio".

Y ha añadido que "esta cuenta nos va a permitir conocer su evolución, los puntos fuertes y las áreas de mejora de un sector que crece, se fortalece y se especializa para ofrecer a quienes nos visitan experiencias únicas de un destino, como es Navarra, que tiene una amplia y variada oferta de calidad".

Por último, ha resaltado que la disponibilidad de esta herramienta de medición "sitúa a Navarra en la vanguardia de las comunidades autónomas en materia de inteligencia turística, al disponer de una fotografía económica del turismo equiparable en metodología y alcance a las cuentas satélite elaboradas por el INE para el conjunto del Estado".

PRINCIPALES RESULTADOS PARA 2024

Por su parte, la directora general de Turismo, Ana Rivas, que también ha participado en la rueda de prensa, ha hecho referencia a los primeros datos arrojados por esta nueva herramienta.

El turismo representó en 2024 el 5,5% del PIB de Navarra medido a través de la demanda final turística, lo que equivale a 1.509,6 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2023 y es la más elevada de la serie.

Mientras que el valor añadido generado directamente por las industrias turísticas alcanzó los 541,7 millones de euros, es decir, el 2,7% del PIB foral total.

Respecto a las exportaciones, el turismo representó en la Comunidad foral el 5,4% de las exportaciones de Navarra en 2024. Además, el consumo turístico de los visitantes en Navarra ascendió a 1.642 millones de euros en 2024, un 26,3% más que el año anterior.

El turismo receptor -personas procedentes de otras comunidades autónomas o del extranjero- fue el componente con mayor peso. En lo que respecta al empleo, las industrias turísticas generaron 31.909 puestos de trabajo, un 2% más que en 2023, y el 9,4% del empleo total en Navarra. Y sobre la recaudación de impuestos, el turismo supuso en 2024 el 8,4% de la recaudación neta de impuestos para la Hacienda Foral.

Por último, la nueva Cuenta Satélite revela un "hito" en lo que a viajeros se refiere. Este dato coincide con la superación, también por primera vez, de los dos millones de viajeros registrados en Navarra en 2024, de los cuales el 37% procedieron del extranjero. Se trata de viajeros alojados en establecimientos turísticos.

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL TURISMO NAVARRO

El análisis de las cuentas de producción revela que los servicios de comida y bebida son el sector con mayor peso dentro de la actividad turística navarra, con un 53,5% del total, mientras que los servicios de alquiler representan la menor aportación, con un 0,7%.

En cuanto al Valor Añadido Bruto (VAB) directo turístico, los servicios de alojamiento y los servicios de comidas y bebidas son los que mayor proporción representan, con un 33,1% y un 31,1% respectivamente.

Los servicios de alquiler vuelven a aparecer con la menor aportación (0,5%).

EVOLUCIÓN HISTÓRICA: "DE LA PANDEMIA AL RÉCORD"

La serie 2016-2024 permite trazar la evolución del turismo navarro a lo largo de casi una década. El impacto de la pandemia de la covid-19 "queda claramente reflejado en los datos: el turismo cayó del 4,7% al 3,1% del PIB foral en 2020, como consecuencia del confinamiento y las restricciones de movilidad".

A partir de 2021 se inició una "recuperación sostenida" que ha culminado en el "máximo histórico" de 2024. A finales de año estarán disponibles los indicadores para 2025, pero "todo apunta a un crecimiento sobre las cifras que estamos trasladando".

UN INSTRUMENTO "AL SERVICIO DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA"

A diferencia de otros indicadores parciales (pernoctaciones, viajeros, ocupación hotelera), la Cuenta Satélite del Turismo "ofrece una visión económica integral del sector".

Combina tablas de oferta -que caracterizan la estructura de producción y costes de las empresas turísticas- con tablas de demanda -que describen el perfil y el gasto de los distintos tipos de turistas- y tablas integradas que permiten calcular las grandes macromagnitudes: PIB, VAB y empleo turístico.

Disponer de esta estadística "refuerza la capacidad de Navarra para fundamentar con rigor sus políticas turísticas, orientar la inversión pública y privada, y comparar su posición con la de otras comunidades autónomas y países europeos".