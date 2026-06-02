Turismo lanza la serie roadmovie 'La vuelta gastronómica a Navarra', que une enogastronomía y cicloturismo

Imagen promocional de la serie. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo de Navarra presenta su nueva serie audiovisual 'La vuelta gastronómica a Navarra', un proyecto que redefine la forma de mostrar el territorio a través de un viaje que conecta enogastronomía, paisaje y cicloturismo desde una mirada experiencial, sensorial y contemporánea.

Desarrollada por la productora Tango, la serie se compone de cuatro episodios en los que distintos perfiles invitados recorren Navarra en bicicleta, descubriendo el territorio desde dentro: sus productos, sus gentes y su cultura. Lejos de un enfoque deportivo, la bicicleta se convierte en un hilo narrativo que permite explorar el destino de forma pausada, consciente y profundamente conectada con el entorno.

Disponible en YouTube (Visit Navarra) y visitnavarra.es, la serie se integra en un ecosistema de contenidos digitales diseñado para "amplificar el alcance y conectar con audiencias que buscan experiencias auténticas y de calidad".

Este lanzamiento se enmarca en una estrategia de contenidos secuencial, que arrancó hace unas semanas con 'El Castillo Perdido', la serie de ficción sonora impulsada por Turismo de Navarra. Como comenta el responsable de Marketing Turístico y Comunicación del Gobierno de Navarra, David Chivite, "mientras 'El Castillo Perdido' proponía un primer viaje desde la imaginación, convirtiendo la enogastronomía en una aventura narrativa, 'La vuelta gastronómica a Navarra' da el siguiente paso: trasladar ese universo al territorio real, invitando a vivir Navarra desde el cuerpo, los sentidos y el movimiento".

Cada episodio propone un viaje personal protagonizado por un perfil distinto, desde el ámbito deportivo, lifestyle, gastronómico o editorial, junto a la periodista Amaya Rey, que no solo actúa como anfitriona de cada viaje, sino que acompaña a los invitados, compartiendo el recorrido y facilitando una conexión más directa con el territorio y sus protagonistas.

Así, el exciclista Joseba Beloki aporta una mirada experta y auténtica sobre el cicloturismo; Marina Comes traslada una visión más estética y aspiracional del viaje; Paco Nadal enriquece el relato desde la experiencia y el conocimiento del destino; y el maestro chocolatero Lluc Crusellas introduce una dimensión más creativa, conectando directamente con la cocina, la técnica y la reinterpretación gastronómica, ha informado el Gobierno foral.

A lo largo del recorrido, el viaje se construye a partir de encuentros reales con productores locales, conversaciones con bodegueros y restauradores, experiencias gastronómicas en origen y la exploración del paisaje y su contexto cultural, dando forma a un relato donde producto, territorio y personas avanzan al mismo ritmo.

El resultado es "una narrativa que no explica Navarra, sino que la hace sentir: una sucesión de momentos donde la gastronomía se experimenta en origen, el paisaje se recorre a ritmo humano y el tiempo adquiere otro valor".

UN FORMATO QUE RESPONDE A UNA NUEVA FORMA DE VIAJAR

Según ha detallado el Ejecutivo, 'La vuelta gastronómica a Navarra' responde a una tendencia creciente centrada en la búsqueda de experiencias 'slow', premium y con significado frente a modelos turísticos basados en la acumulación de lugares. Este proyecto propone una inmersión sensorial en el territorio, donde cada parada, cada conversación y cada degustación forman parte del relato.

"El objetivo no es enseñar Navarra, sino hacer que quieras vivirla", explica el director creativo ejecutivo de Tango, Diego Lauton. "Por eso trabajamos un formato donde el ritmo, la estética y la narrativa acompañan esa idea de experiencia pausada, conectada y auténtica utilizando la bicicleta, un elemento cotidiano, como hilo narrativo".

Desde el punto de vista estratégico, el proyecto busca reforzar el posicionamiento de Navarra como destino enogastronómico de referencia, ampliando su relevancia en canales digitales y conectando con nuevas audiencias a través de contenidos de alto valor.

La serie ha sido concebida como un ecosistema modular de contenidos, donde cada episodio genera múltiples piezas adaptadas a distintos canales y formatos: desde episodios completos hasta teasers y cápsulas para redes sociales.

Puede accederse a todos los capítulos mediante el canal de YouTube de VisitNavarra, a través de los siguientes enlaces a cada uno de los cuatro capítulos: episodio 1, episodio 2, episodio 3 y episodio 4.