Turismo recuerda la obligatoriedad de inscribir los apartamentos turísticos en el registro oficial

Imagen de la campaña. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra mantiene activa una campaña informativa dirigida a los propietarios de alojamientos para recordarles que la inscripción en el Registro de Turismo de Navarra es obligatoria, gratuita y muy sencilla. La campaña recuerda que existe un buzón de denuncias anónimo para que la ciudadanía pueda comunicar la existencia de posibles alojamientos clandestinos.

El objetivo de la campaña es la sensibilización, concienciación y lucha contra el intrusismo en la oferta de alojamientos y la reducción de la actividad turística clandestina, haciéndolo con información para el sector y la ciudadanía interesada en ejercer esta actividad, según ha informado el Gobierno foral.

Turismo recuerda, que operar sin el número de registro de Turismo de Navarra puede conllevar una sanción económica de hasta 9.000 euros.

En 2025, de los 71 apartamentos denunciados, 37 lo fueron por avisos recibidos en el buzón de denuncias. De todos ellos se han abierto expedientes, de los cuales 41 ya han concluido con sanciones que rondan los 5.000 euros.

BALANCE DE INSPECCIONES 2025

En el marco del Plan de Inspección de Turismo 2025, la Dirección General de Turismo realizó más de 600 actuaciones. El desglose de las inspecciones fue el siguiente: 299 de comprobación de inicio de actividad; 144 de modificación de actividad; 69 por cese de actividad y 116 por cumplimiento de la normativa turística. También se realizaron 71 comprobaciones destinadas a la eliminación de las actividades y servicios turísticos clandestinos. Por último, se emitieron 73 informes de adecuación a la normativa turística solicitados por promotores, entidades locales, otros departamentos del Ejecutivo o grupos de acción local. Además, se atendieron 172 consultas acerca de la normativa turística.

De las 71 actuaciones destinadas a la eliminación de la actividad clandestina 37 (52%) se iniciaron a instancia de la ciudadanía y 34 (48%) por la actuación inspectora de la Sección de Ordenacion, Calidad e infraestructuras de Turismo. Como consecuencia de estas actuaciones, se han abierto 41 expedientes sancionadores, 40 de alojamientos clandestinos y 1 sobre incumplimiento de garantías de AAVV, de los cuales 32 ya han concluido con sanciones económicas que alcanzan una media de 5.000 euro por sanción. El resto de los expedientes se encuentran en tramitación.

La mayor parte de estos alojamientos irregulares se localizan en Pamplona (24) y su comarca (10).

El Plan de Inspección, ha expuesto el Ejecutivo, no solo busca la sanción, sino la protección de un modelo turístico equilibrado. Al eliminar la oferta ilegal, la Administración asegura que los visitantes reciban servicios seguros y profesionales, a la vez que se mitigan los efectos negativos del turismo descontrolado sobre el precio de la vivienda y el descanso de los residentes

El acceso al buzón de denuncias ya está disponible a través de la sede electrónica de la Dirección General de Turismo.