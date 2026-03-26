UAGN acusa a las empresa de "pactar" una bajada "injustificada" y "totalmente ilegal" del precio de la leche

Félix Bariáin, presidente de UAGN, y Beni Irurita, vocal de la Ejecutiva de UAGN. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

UAGN ha acusado a lo que ha definido como "cartel de la leche" de estar "pactando" una bajada "ilegal" e "injustificada" del precio de este producto con el objetivo de conseguir un "lucro desmesurado a costa del eslabón más débil", que es el productor. Por eso, ha exigido que se actúe desde las instituciones y a nivel judicial.

Así lo ha reclamado el presidente de la organización, Félix Bariáin, en una rueda de prensa en su sede en Pamplona en la que ha estado acompañado por Beni Irurita, vocal de la Ejecutiva de UAGN.

Bariáin ha explicado que las empresas están planteando una bajada del precio de la leche en los contratos que se van a firmar a finales de mes. "En un contexto internacional donde la subida de insumos está marcando negativamente el quehacer diario de las personas que trabajan en agricultura y ganadería, con aumentos que no se habían conocido nunca del gasoil, de los fertilizantes o de la energía, no se entiende cómo las empresas lácteas proponen esta bajada a los ganaderos y a las ganaderas".

Ha recordado que "venimos de un contexto donde ha habido una sanción de la Comisión del Mercado y la Competencia de 80 millones de euros a empresas por pactar precios". Por ello, ha considerado que "supuestamente estamos asistiendo a otro cartel de la leche" porque "curiosamente todas las empresas hablan del mismo precio que van a pagar". Ha explicado que "se aduce que hay exceso de oferta en Alemania y Dinamarca" pero España es un país "totalmente deficitario en leche y no tiene sentido esta bajada".

Félix Bariáin ha destacado, además, que se está "incumpliendo" la Ley de la Cadena Alimentaria y ha reclamado que tienen que actuar "desde Fiscalía hasta el Departamento de Agricultura, todos los estamentos pasando por Ministerio, porque es una aberración y es un ejemplo de pacto de precios totalmente injustificado". "Es un caso clarísimo de extorsión, están manipulando y pactando los precios", ha censurado.

Bariáin ha exigido que "a nivel político se tome cartas en el asunto" y que la Agencia de Control Alimentario "actúe de oficio y sancione". Ha asegurado que los ganaderos no se "atreven a denunciar" ya que "al día siguiente ninguna de esas empresas le vuelve a comprar leche". De la misma manera, ha advertido de que "se están perdiendo en los últimos años el 50% de los negocios agrícolas derivados de la leche".

En concreto ha exigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que pida a las empresas del sector lácteo que "justifiquen esta bajada de precios" y, si no, sean sancionadas "a la vuelta de la Semana Santa". Sin embargo, ha lamentado que "no hay predisposicón para sancionar a estas empresas" y que los ganaderos y agricultores "parece ser que no importamos mucho porque todas las políticas y todos los acuerdo comerciales que se han hecho son tendentes a la desaparición de un sector tan importante".

El presidente de UAGN ha acusado a las empresas de estar "arrasando con un sector, menospreciando a los ganaderos y el mundo rural". Ha asegurado que "a pesar de la injustificada bajada el consumidor va a pagar mas por la leche" y "el beneficio se va a quedar en todos los eslabones de la cadena" menos en el ganadero. Por eso, ha emplazado a estas empresas a que "públicamente justifiquen esta baja de precios" y ha advertido de que "tendrán que justificarlo ante instancias más altas, instancias jurídicas".

Por su parte, Beni Irurita ha advertido de la "situación límite y crítica en las granjas de vacuno de leche en todo el país" y ha asegurado que esta bajada de precios "no obedecen a otro motivo que el lucro desmesurado a costa del eslabón más débil de la cadena, que es el productor".

Una situación que se ve aún más agravada por el contexto derivado de la guerra de Irán. Según ha explicado, "el sobrecoste del consumo directo de gasoil se estima en unos 2 o 3 céntimos por litro de leche" mientras que "el margen medio por litro de leche puede oscilar entre 3 y 5 céntimos, siendo muy generosos". "Esto no es más que sumar y restar", ha añadido.

Irurita ha exigido que "a nivel político se tomen cartas en el asunto, se deje de castigar al sector privado, se deje de insultar al trabajo diario de agricultores y ganaderos" y que la Ley de Cadena Alimentaria "se aplique de oficio".