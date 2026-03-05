UAGN celebra en Madrid una jornada centrada en nuevas formas de conectar el sector primario con la ciudadanía. - UAGN

PAMPLONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha celebrado en Madrid una jornada centrada en la digitalización y en nuevas formas de conectar el sector primario con la ciudadanía.

En el encuentro, que ha tenido lugar en La Vega Innova, han participado profesionales del campo que forman parte de la comunidad #AgroinfluencersUAGN, junto al presidente de la organización agraria, Félix Bariáin, y la responsable de comunicación, Susana Villanueva.

La jornada ha comenzado con una presentación del centro y de sus actividades a cargo de Juan Marcelo, director de FIWARE iHubs en Telefónica y director de La Vega Innova; Beatriz Pablo, directora técnica; y Diego Braojos, jefe del Área de Digitalización en la Subdirección General de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Posteriormente, Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha explicado las líneas de trabajo del Ministerio para modernizar un sector "estratégico". "España es el cuarto país exportador de alimentos de la Unión Europea y el séptimo del mundo. Además, el sector genera 1,3 millones de empleos directos, sin contar los indirectos. Y esto lo tenemos que contar", ha señalado.

Bombal ha destacado la figura del agroinfluencer, al considerar que "comunica en primera persona la profesión y su entorno, poniendo en valor el sector en su conjunto".

A continuación, Félix Bariáin ha subrayado el papel de estos perfiles como "aliados clave" para acercar la realidad del campo a la sociedad y reforzar su imagen "desde la autenticidad y el conocimiento". "Nuestra labor reivindicativa es fundamental, pero comunicar en positivo también lo es para que las nuevas generaciones vean el sector como atractivo, innovador y con futuro", ha afirmado.

Durante la jornada se ha presentado también la campaña de comunicación 'A-UNA, el Club Agroalimentario', impulsada para reforzar el reconocimiento social del sector y visibilizar a quienes sostienen el sistema agroalimentario, agricultores, ganaderos, cooperativas e industria.

Presentada en febrero de 2026 en Pamplona, la iniciativa utiliza la metáfora de un club deportivo con el lema 'Somos el club más importante de la Tierra. ¿Te unes?' y pretende mejorar la percepción social del campo, combatir estereotipos, impulsar el relevo generacional y reforzar el desarrollo rural.

Se trata de una iniciativa impulsada por UAGN, UCAN y ALINAR en el marco del proyecto InterconValley, cofinanciado por la Unión Europea a través del FEADER y el Ministerio, con el objetivo de fortalecer el asociacionismo, la innovación y la cohesión del sector agroalimentario en el Valle del Ebro.

La campaña ha sido presentada por Susana Villanueva y Jaime Piré, director creativo de Copiloto y autor del concepto, que ha destacado que se trata de una propuesta inédita en el ámbito estatal que traslada al sector valores compartidos con el deporte, como trabajo en equipo, esfuerzo, constancia y orgullo de pertenencia.

La jornada ha incluido una mesa redonda, con el título '¿Qué espera una empresa de un agroinfluencer y viceversa?', moderada por la periodista agroalimentaria Elisa Plumed. Han participado Teresa Pérez, directora gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva; Vanessa Garrido, directora de Marketing de Maschio Gaspardo Ibérica, y Miguel Ángel Herguedas, director de la Agencia Integral Media.

El debate ha puesto de relieve el creciente papel de los microinfluencers en el sector agrario, el grado de preparación de las marcas y las oportunidades que ofrece la colaboración entre empresas e influencers especializados.

UAGN ha valorado la jornada como un "éxito" y ha agradecido la asistencia de Maite Ambrós, subdirectora general de Innovación y Digitalización del Ministerio, así como de representantes de la red PEPAC. "La participación en foros de referencia como La Vega Innova refuerza el compromiso de UAGN con la innovación, la comunicación y la defensa de un sector primario moderno, visible y conectado con la sociedad", ha destacado la organización agraria.