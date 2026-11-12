UAGN constata la falta de mano de obra en el campo navarro y abre nuevas vías ante las necesidades de contratación

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

UAGN ha presentado un estudio sobre las necesidades de empleo del sector agrario navarro que, según estas organización agraria, "confirma uno de los principales retos que afrontan actualmente las empresas agrarias, la dificultad para encontrar mano de obra en determinados momentos del año y para determinados perfiles profesionales".

El estudio, financiado por el Servicio Navarro de Empleo (SNE), analiza las necesidades de contratación de las empresas agrarias, los perfiles profesionales más demandados, las principales carencias formativas y las posibles vías para reforzar la disponibilidad de personas trabajadoras en el sector. La investigación ha tomado como referencia una base de más de 600 empresas agrarias vinculadas a UAGN y ha recogido información directa de alrededor de 110 explotaciones navarras mediante encuestas, entrevistas y acciones de prospección empresarial.

Los resultados muestra, ha indicado UAGN, que el 33% de las empresas participantes necesitó más personas trabajadoras de las que finalmente pudo contratar. Además, el 75% se mostró dispuesto a explorar nuevas fórmulas para cubrir sus necesidades de personal, como la colaboración con empresas de inserción.

CAMPAÑAS Y TERRITORIOS CONCRETOS

El estudio refleja que las necesidades de contratación no se distribuyen de manera uniforme a lo largo del año. Los principales picos de demanda se concentran en invierno, especialmente entre diciembre y marzo con la campaña de poda, y durante la primavera y comienzos del verano, cuando coinciden actividades como el espárrago y el esforrocinado de viña.

Desde el punto de vista territorial, Tierra Estella, Ribera Baja y Zona Media aparecen como las áreas con mayor actividad y necesidad de personal. La poda, el esforrocinado de viña, el espárrago y la recolección de hortalizas de invierno son algunas de las campañas que presentan mayores dificultades para encontrar personas trabajadoras, según el estudio. A ellas se suman otras campañas relevantes para el empleo agrario navarro como la cosecha de cereal o la vendimia.

Según ha expuesto UAGN, las dificultades para contratar tienen consecuencias directas sobre las empresas agrarias: "retrasos productivos, pérdidas económicas, reducción de determinadas actividades y mayores dificultades para planificar adecuadamente las campañas".

El diagnóstico realizado por UAGN permite también identificar con precisión los perfiles profesionales que necesita el sector. El puesto de peón agrícola y de recolección encabeza la demanda, con 53 menciones entre las empresas participantes, seguido de tractoristas, con 37; podadores, con 22; y operarios polivalentes de campo, con 21. En conjunto, estos cuatro perfiles concentran alrededor del 83% de las necesidades de personal detectadas.

El estudio pone además de manifiesto que no todos los puestos requieren experiencia previa. Mientras perfiles como tractorista o especialista en maquinaria necesitan formación técnica y experiencia, en otros puestos las empresas conceden especial importancia a las competencias personales.

Actitud positiva, compromiso, responsabilidad, capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo figuran entre las cualidades más valoradas por las empresas agrarias. Esta realidad, ha añadido la organización, abre oportunidades para incorporar nuevas personas al sector y facilitar un aprendizaje progresivo en el propio puesto de trabajo.

FORMACIÓN Y MOVILIDAD

Según UAGN, la falta de personas candidatas disponibles, especialmente en las zonas rurales, constituye el principal obstáculo señalado por las empresas. A ello se suman la competencia con otras alternativas laborales, la rotación y el absentismo y las dificultades de transporte y movilidad derivadas de la ubicación de numerosas empresas agrarias lejos de los núcleos urbanos.

El estudio identifica asimismo necesidades de formación, especialmente en los perfiles que requieren mayor cualificación. Entre las prioridades aparecen la poda, los tratamientos fitosanitarios, la siembra y plantación, el manejo del suelo, el cuidado y bienestar animal y, de forma destacada, el uso, conducción, mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola.

Más allá de cuanficar el problema, uno de los principales resultados del proyecto ha sido idenficar empresas dispuestas a implicarse en la búsqueda de nuevas soluciones a través de la colaboración con empresas de inserción, "un sector poco conocido profesionales de la agricultura y la ganadería". Las necesidades de estas empresas identificadas se concentran principalmente en invierno y primavera-verano, en campañas como la poda, la poda en verde, el espárrago y diferentes producciones hortícolas, y demandan principalmente pequeños equipos de trabajo.

Para UAGN, los resultados muestran que el reto de la mano de obra agraria requiere avanzar hacia soluciones que combinen las necesidades reales de las empresas agrarias con nuevas oportunidades de incorporación al mercado laboral, como pueden ser las empresas de inserción. El estudio concluye que existe margen para avanzar en una doble dirección: "dar respuesta al déficit de mano de obra que afronta el campo navarro y, al mismo tiempo, generar oportunidades laborales para personas con especiales dificultades de acceso al empleo, mediante la colaboración entre el sector agrario y empresas de inserción".