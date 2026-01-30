UAGN espera que los partidos políticos "reaccionen" ante las movilizaciones contra el acuerdo de Mercosur

Representantes de UAGN, EHNE Nafarroa, UCAN, AGAIN y Semilla y Belarra entregan en la Delegación del Gobierno un manifiesto con reivindicaciones del sector primario - EUROPA PRESS

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha esperado que los partidos políticos "reaccionen" tras las movilizaciones convocadas en contra del acuerdo de la UE con Mercosur y "hagan caso" a las "40 organizaciones agrarias de 27 países" que "están en la calle".

"Cuando prácticamente todo el sector está en la calle a nivel europeo y a nivel nacional, es que algo se está haciendo mal. Y si no cambian, tendrán que explicar los partidos políticos el porqué de este apoyo a la introducción de productos con materias activas cancerígenas y que pueden afectar al sistema endocrino. Por qué dicen que sí y a cambio de qué", ha indicado.

Así se ha pronunciado Bariáin este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación después de entregar en el Parlamento de Navarra y en la Delegación del Gobierno, junto a representantes de EHNE Nafarroa, UCAN, AGAIN y Semilla y Belarra, un manifiesto con las principales reivindicaciones del sector "pactado por todas las organizaciones agrarias".

Bariáin ha querido "agradecer" al presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, que les haya recibido "cordialmente". "Se ha comprometido a trasladar a los grupos políticos nuestras reivindicaciones. No así la delegada del Gobierno -Alicia Echeverría-, que parece ser que tiene una agenda bastante apretada y no nos recibe de manera presencial", ha añadido.

En este sentido, Bariáin ha valorado "que haya un registro para poder expresar nuestras quejas", ya que Echeverría, "al parecer, al tener la agenda tan cargada, no ha tenido a bien recibirnos 5 minutos para poder dar traslado a través de ella al Gobierno central -que obviamente, lo haremos por otros medios- de las reivindicaciones del sector agrícola y ganadero de Navarra". "Entendemos su apretada agenda y su trabajo diario, pero tiene que comprender también ella que el sector primario es importante en Navarra".

"SABOR DE BOCA POSITIVO" TRAS LAS MOVILIZACIONES

Bariáin ha afirmado tener un "sabor de boca positivo" tras las movilizaciones convocadas, al "ver a todas las organizaciones agrarias en todo el país, más de 40 organizaciones agrarias de los 27 países quejándose de un acuerdo que es a todas luces injusto". Según ha señalado, la "sensación otra vez de ver al sector en las calles y de ver al sector unido y reivindicando algo" es "totalmente positiva".

A partir de ahora, ha continuado, los partidos políticos "se tienen que dar cuenta de que cuando una norma es errónea no cuesta nada frenar, dialogar, y si hay que cambiarla se cambia". "En el resto de acuerdos anteriores, la moneda de cambio siempre ha sido el sector primario y siempre hemos salido perdiendo. Las cifras son las que son. Decía el ministro Luis Planas que solamente el 9% de los agricultores y ganaderos de este país tiene menos de 40 años. Eso es un auténtico drama, un auténtico problema, no solamente como sector, sino como sociedad", ha advertido.

Según ha señalado, "cuando tenemos una cifra de esas" hay "un problema estructural como sector, pero también hay un problema de la sociedad". "Si la gente que nos va a dar de comer o que va a alimentar a futuras generaciones tiene esa edad y nadie mas se incorpora es porque algo se está haciendo mal. Si cada vez hay menos agricultura, hay menos agricultores y menos ganaderos en Europa, es porque las políticas agrícolas lo que están haciendo, en vez de fomentar su incorporación, es echarnos del campo, literalmente", ha criticado.

A su juicio, "hay que volver a redefinir lo que es la PAC, volver a sentar las bases de lo que es la política agrícola común y sobre todo defender un sector, que lo hemos visto en otros sectores, cuando fallan por ejemplo los chips o cuando hay problemas con la industria farmacéutica, depender de terceros países nunca es bueno".

"Y aquí en Europa no sabemos por qué, lo tendrían que contar los europarlamentarios, se está desmantelando el sector primario y se está cambiando el negocio por salud. Y eso es lo que tiene que entender tanto el Gobierno, como la clase política como la ciudadanía, que nosotros no nos quejamos porque sí, nos quejamos porque primero está en juego nuestro puesto de trabajo, pero también la sociedad se tiene que dar cuenta que está en juego la calidad de la alimentación y la salud", ha manifestado.

Ha añadido Bariáin que "por mucho que se digan los gobiernos" que el producto "se controla con el etiquetado, que se controla en fronteras, absolutamente mentira, y nosotros lo sufrimos en primera persona" cuando "esas materias activas entran". "Además no es que entren al país, es que entran por la boca de los consumidores, de los ciudadanos y ciudadanas europeas y eso es lo que denunciamos", ha señalado, tras mostrarse "de acuerdo con los acuerdos comerciales", pero "con las mismas reglas de juego y con esa normativa de reciprocidad".

A partir de ahora, ha dicho, "queda la labor más ingrata, si cabe, que es despachos, despachos y despachos". "Yo creo que ahora la pelota está en su tejado", ha manifestado, tras señalar que "vamos a esperar" a que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia Europea, porque "igual es posible" que el acuerdo "incumpla los tratados de la Unión Europea -algo muy grave-". "Ahora se puede implementar el acuerdo de manera provisional, y ahí sí que tiene potestad el Parlamento, pero esperemos que no hagan esa jugada sucia, rastrera de ponerlo en marcha", ha subrayado.