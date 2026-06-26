UAGN exige al Gobierno de Navarra compensaciones económicas "por cada día de paralización de la cosecha"

Félix Bariáin, presidente de UAGN. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha exigido al Gobierno foral que habilite un sistema de compensaciones económicas para los agricultores "por cada día en que la Administración impida realizar las labores de cosecha".

La organización agraria considera "inaceptable que, por segundo año consecutivo, la respuesta a una situación de riesgo sea paralizar una actividad esencial sin prever ningún mecanismo que cubra las pérdidas económicas que esta decisión genera en las empresas agrarias".

En una nota de prensa, UAGN ha exigido conocer "qué porcentaje de la plantilla de bomberos está realmente operativo en una época de máximo riesgo de incendios. ¿Con cuántos efectivos cuenta cada parque? ¿Cuál es la capacidad real de respuesta? Si la decisión de paralizar la cosecha responde a la insuficiencia de medios, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo".

Para la organización, "no puede ser que la falta de planificación o de recursos públicos se resuelva siempre prohibiendo trabajar al sector agrario". "Volvemos a la raíz del problema. Llevamos años denunciando el fracaso de determinadas políticas medioambientales que han abandonado la gestión activa del territorio. La prevención no consiste únicamente en prohibir, sino en invertir, planificar y dotar de medios suficientes a quienes tienen la responsabilidad de proteger el territorio", ha afirmado el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

En este sentido, UAGN ha mostrado su disposición a colaborar con la Administración para "mejorar el sistema de prevención y extinción de incendios". "Desde el propio sector nos hemos ofrecido en numerosas ocasiones para que las personas agricultoras y ganaderas desempeñemos un papel activo y coordinado en la prevención y, cuando sea necesario, en las primeras labores de extinción. Pero eso requiere planificación, formación, protocolos de actuación y coordinación con los servicios de emergencia. No se puede improvisar cuando el incendio ya está declarado", ha subrayado Bariáin.

"La cosecha no puede esperar. Son apenas unas semanas las que determinan el resultado económico de todo un año. Cada hora perdida supone pérdidas de calidad, mermas de producción y mayores costes para el sector agrario", ha advertido.