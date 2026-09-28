UAGN exige al Ministerio que licite la segunda fase del Canal de Navarra con "urgencia"

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que licite la segunda fase del Canal de Navarra con "urgencia" y ha lamentado que "no exista una fecha concreta" para ello.

Una delegación de UAGN se desplazó el 22 de septiembre a Madrid, donde mantuvo una reunión con la directora general de Aguas del Ministerio, María Dolores Pascual, y con miembros de su equipo y representantes de CANASA para conocer el estado de los trámites para la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra.

Durante la reunión, el Ministerio trasladó que se continúa trabajando en los trámites pendientes y que el objetivo es poder firmar los convenios entre Navarra y el Estado antes de finalizar el año, aunque por el momento no existe garantía de que puedan formalizarse dentro de ese plazo, según ha señalado UAGN en una nota.

"La reunión volvió a dejar en el aire la fecha de licitación de la obra, ya que el Ministerio no pudo concretar cuándo se producirá ni garantizar que pueda salir adelante en los próximos meses", ha lamentado.

Preguntados expresamente por la posibilidad de que la licitación se produzca durante el primer trimestre de 2027, "tampoco quisieron comprometerse con este plazo". "Hemos venido a Madrid para conocer de primera mano en qué punto se encuentra el proyecto y nos vamos con una conclusión clara: seguimos sin una fecha para licitar una obra que Navarra lleva años esperando. Entendemos que haya trámites pendientes, pero lo que no podemos aceptar es seguir acumulando plazos sin un calendario claro. El Canal de Navarra es una infraestructura estratégica para el futuro del sector primario navarro y exigimos al Ministerio que acelere la tramitación, concrete los plazos y dé pasos firmes para que la obra pueda licitarse cuanto antes", ha afirmado Luis Miguel Serrano, secretario general de UAGN.

La organización agraria ha señalado que "el compromiso trasladado públicamente era licitar la segunda fase del Canal de Navarra en 2025 y, posteriormente, antes de finalizar 2026". "Sin embargo, la información trasladada en la reunión mantenida en Madrid evidencia que tampoco este último plazo está garantizado y que ni siquiera existe certeza de que la licitación pueda producirse durante los primeros meses de 2027", ha apuntado.

UAGN ha considerado que "la falta de un calendario concreto después de tantos años de espera es inadmisible para una infraestructura de la importancia estratégica del Canal de Navarra". "Llevamos demasiado tiempo escuchando compromisos y hablando de plazos que después no se cumplen. El sector necesita certezas, no nuevas demoras. Si hay trámites pendientes, que se resuelvan; si hay que tomar decisiones, que se tomen. Lo que no podemos aceptar es que Navarra siga esperando sin una fecha clara para la licitación", ha señalado David Navarro, miembro de la Ejecutiva de UAGN.

Navarro ha subrayado que "esta obra es fundamental para el futuro del sector primario y para el desarrollo de la Ribera". "No estamos pidiendo que se acelere un proyecto cualquiera, sino que se cumplan los compromisos adquiridos y se ponga en marcha una infraestructura que lleva años esperando. Desde UAGN vamos a seguir exigiendo que las administraciones implicadas coordinen sus actuaciones, desbloqueen cuanto antes los trámites pendientes y pongan una fecha sobre la mesa", ha afirmado.