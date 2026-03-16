UAGN pide al Gobierno de Navarra medidas ante la plaga de conejos que "arrasa" cultivos y la "indefensión" del sector

Imagen de la rueda de prensa de UAGN con motivo de la plaga de conejos que "arrasa" los cultivos - EUROPA PRESS

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

UAGN ha destacado este lunes la "preocupación e indefensión" del sector agroganadero de Navarra ante "los daños ocasionados por la fauna cinegética" y ha criticado la "inacción" del Gobierno de Navarra ante una plaga de conejos que está "arrasando totalmente" el cultivo sembrado.

En una rueda de prensa, el presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha afirmado que en 2008 ya se advirtió de esta situación, pero que el "problema no solo no se ha solucionado, sino que se ha trasladado también hacia el norte de Navarra, hacia la zona media, zona de Tafalla y demás".

Tras considerar que "la responsabilidad es del Gobierno de Navarra" y que "la solución la tienen que poner ellos", ha criticado que "quien está siendo el pagano de todo esto" son los agricultores.

Según Bariáin, el seguro no cubre la totalidad de los daños y "nos dejan en una indefensión total". "Aquí hay dos opciones que tendrá que elegir el Gobierno de Navarra: una es una solución para exterminar los conejos, es una auténtica plaga, y la segunda es pagar los daños. Habría que habilitar partidas presupuestarias suficientes, pero lo que no puede ser es que ahora, fruto de la inacción del departamento, quien está pagando las consecuencias de este problema sean los agricultores", ha apuntado, tras criticar la "nula gestión" del Ejecutivo al respecto.

También han intervenido varios agricultores afectados, que han coincidido en que "el problema viene de lejos", si bien "este año aún hemos ido a peor". Han explicado que hay unos Índices Kilométricos de Abundancia (IKA), que en Navarra "empezaron a irse demasiado altos a partir del a 2004". En concreto, "se considera que generan problemas los conejos a partir de un IKA superior a 4", y en la Ribera "lo tenemos por encima de 4 desde hace mas de 20 años". Además, "hay municipios en la margen derecha del Ebro que tienen 15, 20, 12 un año cualquiera, y el problema se va extendiendo por otras zonas de Navarra".

Tras subrayar que "la cantidad de hectáreas dañadas puede ser altísima", han lamentado que "muchas no están cubiertas por el seguro". El problema, han dicho, es que "van pasando los años" y "no solo no se ha implementado ninguna medida, sino que se ha ido a peor".

El seguro "podría ser una solución, pero tiene que ser una solución temporal", ya que "el problema de fondo, que es la plaga de conejos, alguien la tiene que resolver". Además, "solo tienes indemnización a partir del 20% de la superficie de la parcela".

Otros agricultores afectados han explicado que "sientes impotencia" en esta situación y que "de nosotros no se acuerda nadie, ni el Gobierno ni nadie", y que desde Agroseguro "cada vez nos están poniendo pegas para que no hagamos el seguro" porque argumentan que "el seguro está para daños ocasionales, y esto, como es todos los años, no podemos hacer nada".

"En los últimos años, estamos viendo con una grave preocupación cómo aumentan los daños producidos por conejo, jabalí y corzo, principalmente por el aumento descontrolado de población de estas especies, que está provocando grandes pérdidas en las explotaciones agrarias de esta comunidad", han explicado desde UAGN en un comunicado.

A su juicio, "necesitamos un sistema justo de indemnizaciones por los daños causados por la fauna", ya que "en estos momentos, los agricultores y ganaderos afrontan la mayor parte de los daños, poniendo en riesgo la viabilidad de sus explotaciones".

Desde UAGN han reivindicado que la gestión cinegética "debe garantizar un equilibrio entre la conservación de la fauna y la sostenibilidad económica de la actividad agro ganadera".

"Este año, los daños en cultivos probablemente superen los 2 millones de euros. Pero el problema no solo se limita al campo, en 2024 se registraron más de 1.000 accidentes, y en 2025, con datos hasta septiembre, se contabilizaban unos 730 accidentes provocados por la superpoblación de la fauna, lo cual tiene una gran influencia en la seguridad vial", han subrayado.

Para UAGN, "esto demuestra que estamos ante un problema de gestión del territorio no solo del sector agroganadero". "Existe un problema estructural, la fauna silvestre es patrimonio de todos. Pero actualmente existe una situación injusta, los beneficios de la fauna son colectivos, pero los daños recaen principalmente en agricultores y ganaderos. El agricultor y ganadero no puede ser el seguro gratuito de la fauna", han apuntado.

Por ello, UAGN propone crear un fondo foral cinegético, que "permitiría medidas de prevención eficaces, soluciones técnicas y una compensación de daños más ágil, además de reducir la tensión social provocada por la superpoblación de la fauna".

Este fondo "también permitiría reaccionar rápido ante emergencias cinegéticas, como aumentos desproporcionados de poblaciones de fauna, al igual que problemas derivados por la transmisión de enfermedades a la cabaña ganadera". Dicho fondo, ha añadido, "también podría favorecer proyectos de I+D de gestión de hábitats, control poblacional de fauna, etc".

"La ley reconoce que la fauna produce daños, pero no prevé mecanismos económicos y no aporta soluciones, de ahí la importancia de crear y dotar este fondo", han señalado.