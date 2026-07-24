UAGN pide que el Plan Agroalimentario "transforme el campo navarro"

Archivo - Félix Bariáin, presidente de UAGN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

UAGN considera "positivo" el arranque del proceso para definir el futuro del sector agroalimentario navarro y se compromete a participar activamente en su elaboración, aunque ha advertido de que "la nueva hoja de ruta deberá contar con medidas concretas, una revisión de la gestión medioambiental y respaldo presupuestario para que pueda tener una aplicación real".

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha indicado, en una nota, que la elaboración de un Plan Estratégico para el sector agroalimentario fue "una petición trasladada por la organización a principios de 2024 y que posteriormente fue asumida como compromiso por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y por el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi". "Valoramos positivamente que este compromiso empiece ahora a tomar forma", ha señalado Bariáin, quien ha incidido en que desde UAGN van a colaborar "activamente" porque "necesitamos una estrategia compartida que permita afrontar los retos que tiene por delante el sector primario navarro".

El presidente de UAGN, además, ha destacado la importancia de que este documento sirva para definir un modelo propio para la agricultura y la ganadería de Navarra y "no se limite únicamente a un diagnóstico". "El plan tiene que servir para tomar decisiones y marcar el camino que necesitamos para garantizar la viabilidad y el futuro de nuestras empresas agrarias", ha añadido.

UNA MESA AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO

UAGN solicitará que el proceso de elaboración del Plan Estratégico incorpore una mesa específica de política medioambiental, al considerar que la gestión del territorio y la actividad agraria están estrechamente vinculadas. "La política medioambiental es una pata fundamental del sector agrícola y ganadero. Los y las profesionales del campo somos parte de la solución en la gestión del territorio y necesitamos que estas cuestiones se aborden con el sector, no al margen de él", ha afirmado Félix Bariáin.

En este sentido, la organización agraria considera necesario revisar la gestión medioambiental de los montes navarros, especialmente tras los incendios registrados durante este verano. "La prevención, la limpieza y la gestión adecuada del territorio deben formar parte de cualquier estrategia de futuro. No podemos hablar de sostenibilidad sin contar con quienes trabajan y viven en el medio rural", ha defendido.

PLAN ACOMPAÑADO DE PRESUPUESTO

UAGN insiste en que las conclusiones del Plan Estratégico deben trasladarse de manera inmediata a la acción política y presupuestaria. "Si la finalización del plan está prevista para noviembre, no podemos esperar otro año para poner en marcha sus medidas. Es necesario que los próximos presupuestos contemplen un incremento de las partidas destinadas al sector agroalimentario para poder ejecutar lo que se acuerde", ha reclamado Bariáin.

Para la organización agraria, el proceso iniciado por el departamento de Desarrollo Rural supone "una oportunidad para reforzar la competitividad del sector agroalimentario navarro, afrontar retos como el cambio climático, el relevo generacional o la nueva PAC, y garantizar un medio rural vivo y con futuro".