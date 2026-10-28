UAGN reclama en Madrid "mejorar la rentabilidad" del sector: "Queremos seguir produciendo, pero no a pérdidas"

Archivo - El presidente de UAGN, Félix Bariáin, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

UAGN participa este miércoles en la tractorada convocada en Madrid por ASAJA, COAG y Unión de Uniones bajo el lema 'Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo', para reivindicar la necesidad de "mejorar la rentabilidad" en la agricultura y la ganadería y así mantener "vivo" el sector primario.

"No puede ser que los que producimos alimentos estemos perdiendo dinero. Que los que damos de comer perdamos dinero no creo que sea una sociedad totalmente sostenible, ni un modo de hacer política totalmente sostenible, y evidentemente tiene que cambiar", ha afirmado el presidente de UAGN, Félix Bariáin, en declaraciones a Europa Press antes de participar en la movilización.

Con esta manifestación, ha señalado Bariáin, el sector "prácticamente al completo" pega "un puñetazo encima de la mesa y le dice a la Administración y a la sociedad en general que queremos seguir viviendo en nuestros pueblos, que queremos seguir estando vivos en el sector, y queremos seguir produciendo, pero no a pérdidas". "Queremos ganar dinero con nuestro trabajo, que es algo lícito", ha reivindicado.

Ha explicado Bariáin que hasta Madrid se han desplazado desde Navarra unas 150 personas del sector, y que, "partiendo de la base de que son momentos muy complicados porque es época de siembra", el hecho de "tener 500 tractores en el centro de Madrid" y el ir tres organizaciones "unidas" es "un éxito".

Las reivindicaciones principales, ha señalado, se centran en "mejorar la rentabilidad en la agricultura y la ganadería". "Estamos viviendo unos momentos complicadísimos, porque a la subida de inputs, sobre todo gasoil y fertilizantes, hay que unir que no podemos repercutir esas subidas en el precio de nuestros productos, y hay muy poquitos productos nuestros en los que estemos por encima de los costes de producción, lo cual también incumple la ley de la Cadena -Alimentaria-", ha afirmado.

Otra de las reivindicaciones es que "esa ley de la Cadena se aplique con total contundencia, que eso es responsabilidad de las administraciones". En cuanto a las expectativas, ha señalado que "la primera realidad que esperamos es que en la campaña electoral se hable del campo, se hable de agricultura y de ganadería".

A su juicio, "ahora es una época propicia para que cada partido político" demuestre en su programa electoral "si apuesta por la agricultura, por la ganadería, por esa soberanía alimentaria, o si va a seguir haciendo políticas para que al final dependamos de terceros países", como con Mercosur.

Además, Bariáin ha remarcado que "en un periodo de negociación de la PAC" y "en una situación en la que estamos, siendo los paganos de una situación bélica internacional con un conflicto permanente, lo que no podemos soportar es una rebaja en el presupuesto de la PAC del 20%". "Si de verdad Europa quiere apostar por esa soberanía alimentaria y no depender, como ocurre con la energía, de terceros países, tiene que no bajar el presupuesto, sino todo lo contrario, mantenerlo e incluso aumentarlo para poder tener un sector un competitivo y fuerte", ha apuntado.

Ha añadido Bariáin que "durante dos semanas vamos a estar por provincias repartiendo producto a la ciudadanía para demostrar la calidad de nuestros productos, la trazabilidad y, sobre todo, para fijar esta atención de la población".