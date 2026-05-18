UAGN se suma a una movilización el martes en Estrasburgo para pedir una solución al aumento de los costes de producción

Archivo - El presidente de UAGN, Félix Bariáin, junto a una representación de la organización agraria en una pasada manifestación en Bruselas. - UAGN - Archivo

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Una representación de UAGN participará este martes en Estrasburgo (Francia) en una movilización del campo europeo para exigir "soluciones ante el aumento de los costes de producción".

UAGN participará en la protesta, frente al Parlamento Europeo, junto ASAJA Nacional en esta movilización convocada por COPA-COGECA y la FNSEA, coincidiendo con la presentación del Plan de Acción sobre Fertilizantes de la Comisión Europea. La delegación de UAGN está integrada por Félix Bariáin, presidente de la organización navarra, y Pello Sarratea, miembro del Consejo Europeo de los Jóvenes Agricultores (CEJA).

Félix Bariáin ha explicado que el motivo de la movilización es "denunciar la situación que están viviendo la agricultura y la ganadería, en especial el sector de los cereales, en el que los costes son altísimos, derivado de los problemas ocasionados por la guerra del Golfo".

Según ha apuntado Bariáin, "la entrada de producto de terceros países hace que el precio del cereal en estos momentos sea equiparable al precio que tenía hace 40 o 50 años". "No hay ningún otro sector productivo en el que se esté hablando de precios de sus productos de hace cinco décadas", ha afirmado.

Félix Bariáin ha añadido que, "si a eso sumamos los precios de los costes de producción, tanto gasóleo como fertilizantes, la situación es caótica". "Apelamos a una respuesta ágil y eficaz de la Unión Europea porque ya llevamos semanas con conflicto y tiene que haber herramientas más válidas para solucionar estos problemas", ha expuesto.

Por su parte, Pello Sarratea ha explicado que es "la primera vez que asisto a una manifestación a nivel europeo y creo que es importante estar representando tanto a UAGN como a Asaja dentro del trabajo que venimos desarrollando desde hace más de un año en el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores". "Durante este año hemos trabajado en diferentes temas que afectan tanto al futuro del campo navarro como del europeo", ha apuntado.

Sarratea ha explicado que por ejemplo han trabajado "temas relacionados con la gestión del agua, que en Navarra es un asunto muy estratégico con proyectos como el Canal de Navarra, con la necesidad de contar con infraestructuras y herramientas que garantizan la producción y la estabilidad de las explotaciones". "También hemos tratado temas como el sector lácteo y la importancia de la rentabilidad de sus explotaciones, porque muchas veces se exige más al productor pero luego los precios o los costes no acompañan, y eso hace muy difícil que haya relevo generacional", ha indicado.

Así, ha afirmado que el relevo generacional ha sido "uno de los grandes ejes de trabajo" dentro del CEJA, junto con el debate sobre la futura PAC y el nuevo marco financiero plurianual que da soporte a esa PAC.

Además, ha indicado que "hemos seguido muy de cerca negociaciones comerciales como el acuerdo de Mercosur, porque creemos que Europa no puede exigir cada vez más condiciones a sus productores mientras permite la entrada de productos de terceros países que no trabajan con las mismas normas y exigencias". "Ahí tenemos el ejemplo de Brasil, que durante estos últimos días se ha prohibido la importación de carne a Europa. Muchas veces Europa parece algo lejano, pero aquí vemos claramente que muchas decisiones que se toman tanto en Bruselas como en Estrasburgo terminan afectando directamente a las explotaciones navarras y españolas", ha señalado.