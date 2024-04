UAGN ve "insuficientes" las medidas propuestas por el Ministerio de Agricultura para el sector

PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha rechazado las 43 medidas propuestas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentarción para el sector primario al considerar que "son insuficientes, especialmente en ganadería, y teniendo en cuenta que la campaña de la PAC ya está en marcha".

La organización agraria ha rechazado la "la escasa respuesta de la Administración", que el sector "se ve obligado a volver a denunciar". "El claro ejemplo son las 43 medidas presentadas por el Ministerio, que no satisfacen las demandas y necesidades de los profesionales del campo", ha advertido.

El vicepresidente de UAGN, Gonzalo Palacios, ha considerado que las propuestas del Ministerio recogen "carencias significativas en materias concretas, es decir, no ofrecen ninguna garantía y concreción".

La directiva de ASAJA Nacional, de la que forma parte Félix Bariáin, presidente de UAGN, se reunió para valorar dichas medidas, que, según la organización agraria, "recogían flexibilidades mínimas: la no exigencia de fotos georreferenciadas, la no obligatoriedad en 2024 del Cuaderno Digital, la prórroga de un año de la identificación electrónica en bovinos, el veterinario de explotación y el Real Decreto de nutrición sostenible del suelo, y la prórroga, hasta 2027, del Real Decreto de Explotaciones bovinas". "En dicha reunión se acordó que no aprobaban dichas medidas", ha explicado UAGN.

UAGN ha mantenido varias reuniones con ASAJA para "consensuar y elaborar un documento conjunto en el que se exigen más flexibilidades para el sector ganadero y evitar situaciones tan graves como la producida hace unos meses ante los primeros casos de EHE". "En Francia, nada más confirmarse las infecciones, el gobierno garantizó que no cerraban fronteras para sus ganaderos, facilitó ayudas, incluso se hizo cargo de pagar los PCR y puso en marcha un plan de acción. España, en cambio, negó la gravedad de la enfermedad, con lo que ello conlleva. Ahí se ve claramente la preocupación y responsabilidad asumida", ha explicado Palacios.

En cuanto a la modificación del Real Decreto sobre la condicionalidad reforzada de la PAC, que el Ministerio abrió el 24 de abril a consulta pública, UAGN ha valorado "positivamente la simplificación de algunas medidas de aplicación". Sin embargo, ha considerado que "son insuficientes y hay muchas medidas sin concretar". "Las flexibilidades de las BCAM no se corresponden con lo anunciado previamente por el Ministerio. Con lo cual, vamos a presentar alegaciones, de las cuales iremos informando en los próximos días", ha comentado Palacios.

El vicepresidente de UAGN ha apuntado que "la flexibilización de algunos requisitos de los eco regímenes responde a una lógica agronómica y a la necesidad de adaptar dichos requisitos a la realidad climáticas y productiva necesaria para la aceptación de dichos sistemas voluntarios en favor del clima y el medio ambiente". "Es más, algunas de estas modificaciones ya se venían demandando desde hace meses. No obstante, llegan tarde, en plena campaña y una vez pasada la planificación y siembra, y al sector ganadero no se le tiene en cuenta", ha censurado.

Palacios ha señalado que "vivimos en una incertidumbre provocada por la lentitud de las administraciones y su indefinición". "No queremos expectativas, necesitamos seguridad, tanto el sector como la ciudadanía, cuyo alimento y salud depende de nosotros. Esto no es un juego", ha afirmado Palacios. "Somos claros. solicitamos que se tengan en cuenta en este contexto de inseguridad en el que hemos tramitado la PAC, a la hora de llevar a cabo las inspecciones en esta campaña", ha continuado.

UAGN ha afirmado que ha habido "una ampliación de plazos en la campaña de la PAC, hasta el 31 de mayo incluido se podrá tramitar las Solicitudes Únicas y solicitar Derechos de Ayuda Básica a la Reserva Nacional y hasta el 17 de junio incluido se podrá Modificación de Solicitudes Únicas, presentación de Alegaciones al Sigpac y Cesiones de Derechos de Ayuda Básica". "Las modificaciones de las llamadas Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) entrarán en vigor en pocos días. No todas las medidas se aplicarán en esta solicitud de la PAC, que se está tramitando ahora; hay medidas aplicables a partir de la solicitud única 2025. Es normal que se amplíe el tiempo para tramitar. Lo que no es de recibo es que, a falta de unos días para finalizar el plazo inicial de tramitar la solicitud, el agricultor no conozca con exactitud todos los requisitos a cumplir en las BCAM y en los Ecorregímenes", ha criticado el vicepresidente de UAGN.

Asimismo, ha señalado que "hay otros aspectos muy relevantes para el día a día de la actividad productiva y comercial de los profesionales agrarios que quedan en barbecho o sin vías de solución". "Ni desde Bruselas ni desde el Gobierno central se han abordado cuestiones de gran trascendencia como es la aplicación rigurosa de las cláusulas espejo, para los productos importados de terceros países que entran en clara competencia desleal con las producciones comunitarias", ha explicado Palacios.

UAGN ha afirmado que se trata de "una situación todavía precaria" ante la cual la organización agraria se ha mostrado "a disposición de sus afiliados y afiliadas, para consultas y dudas". "Nuestra organización agraria trabaja y está al tanto de cualquier información útil y cambio relevante, con el fin de tramitar la ayuda y que puedan efectuar a tiempo las labores agrícolas necesarias", ha destacado.