La UCO finaliza el registro en la casa de Santos Cerdán

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA/MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil han llevado a cabo este miércoles un registro en el domicilio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la localidad navarra de Milagro, un registro que se ha prolongado durante toda la mañana y que ha finalizado hacia las 15 horas.

La entrada de la UCO a la casa de Cerdán ha tenido lugar en el marco del 'caso Leire Díez', que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Los agentes de la Guardia Civil han salido del domicilio de Cerdán con diversa documentación que han depositado en sus vehículos y han abandonado el lugar. Finalizado el registro, ha sido el propio Cerdán el que ha dejado también la casa en un coche particular.

Este miércoles, la UCO también ha accedido a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz y al domicilio del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

El juez de la Audiencia Nacional ha acordado imputar a Santos Cerdán y a la gerente del partido, Ana María Fuentes, en la causa en la que ya investiga a la exmilitante socialista Leire Díez e indaga si hubo una trama para desestabilizar causas judiciales sobre el PSOE.

El magistrado instructor ha dado ese paso porque investiga, entre otras cosas, si se pagó desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas.

El juez instructor dirige la causa contra Díez, Cerdán, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, el guardia civil Juan Sánchez Yepes y los abogados Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del ex 'número tres' del PSOE en el 'caso Koldo', e Ismael Oliver, que llegó a representar como letrado al exasesor ministerial Koldo García.

El juez ha solicitado a la UCO que intervenga los correos electrónicos del que fuera secretario de Organización el PSOE, Santos Cerdán, y también de la actual gerente, Ana María Fuentes, entre otros, así como un "examen íntegro 'in situ' de los libros contables" del partido y el listado de acceso a la sede federal de la considerada 'fontanera' Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset.