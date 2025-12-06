UGT acepta la propuesta de TCC y la MCP y pide "responsabilidad" para poner fin a la huelga de villavesas

Archivo - Imagen de una villavesa circulando por Pamplona. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras las asambleas de afiliados en horario de mañana y tarde celebradas este viernes, 5 de diciembre, con el respaldo "muy mayoritario de la afiliación", la sección sindical de UGT ha aprobado aceptar la propuesta de TCC Moventis conjunta a los "compromisos adquiridos" por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en cuanto a tiempos de descanso y control del mantenimiento de la flota del Transporte Urbano Comarcal.

Según explican desde el sindicato, su intención es "una firma en mayoría junto con aquellos sindicatos que quieran adherirse". No obstante, han señalado que "de no ser así daremos el paso de firmar un pacto extra estatutario".

En este sentido, UGT ha pedido "responsabilidad al resto de sindicatos y poner fin a este conflicto de más de 10 meses, donde encima de la mesa hay mejoras muy importantes en cuanto a condiciones de la plantilla del Transporte Urbano Comarcal".