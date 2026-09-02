UGT afirma que los datos del paro "acreditan el acierto y la necesidad" de la regularización extraordinaria

Archivo - El secretario general de UGT en Navarra, Lorenzo Ríos, y la secretaria del Área Externa y Políticas Sindicales, Eva Azanza, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra ha considerado que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de agosto "acreditan el acierto y la necesidad" del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras llevado a cabo en la Comunidad foral y en el resto del país.

El sindicato ha destacado que "la regularización, lejos de tensionar el mercado de trabajo, ha contribuido a aflorar empleo, a reforzar la afiliación y a dar derechos a miles de personas que ya formaban parte de la sociedad navarra y de nuestra economía".

"El aumento del paro registrado en agosto obedece, por una parte, a un efecto administrativo derivado de la propia regularización: muchas personas, al obtener su permiso de trabajo, se inscriben en el servicio público de empleo en busca de su primera ocupación, como acredita que en agosto se inscribieran al desempleo 1.014 personas procedentes el proceso", señala en una nota de prensa Eva Azanza, secretaria de Área Externa y Política Sindical de UGT Navarra.

No obstante, Azanza remarca que el mercado laboral "sigue mostrando desequilibrios estructurales". "El paro registrado sigue teniendo rostro de mujer. El 61,5% de las personas desempleadas en Navarra son mujeres, frente al 38,5% de hombres, unas cifras que reflejan nuevamente la necesidad de seguir adoptando medidas para avanzar en una igualdad real y efectiva también en el ámbito laboral", señalan desde UGT.

Por otro lado, destacan que el paro de larga duración "sigue en cifras elevadas. Del total de personas paradas, el 40,1% lleva más de un año en situación de desempleo, lo que demuestra que atajar el desempleo de larga duración es uno de los retos principales pendientes del mercado de trabajo".

Para la secretaria de Política Sindical de UGT Navarra, "es necesario culminar las reformas pendientes y seguir adoptando medidas para avanzar hacia un modelo productivo basado en el empleo de calidad, mejores salarios, una mayor productividad y una reducción de la jornada laboral".

Según indica Eva Azanza, "la consolidación de un mercado de trabajo de mayor calidad exige también avanzar en aquellas reformas dirigidas a reforzar la protección de las personas trabajadoras, como abordar la regulación del despido para garantizar una protección efectiva frente al despido improcedente, adecuando la normativa española a los estándares de la Carta Social Europea".