UGT y CCOO destacan el seguimiento "masivo" en las primeras horas de la huelga en industria y servicios en Navarra

Piquete en la puerta principal de la fabrica de Volkswagen Navarra la huelga general del 11 de noviembre de 2026 - Europa Press

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han destacado, a primera hora de este miércoles, el seguimiento "masivo" que la huelga general está teniendo desde esta madrugada en sectores industriales y de servicios de la Comunidad foral, entre el 80% y el 90%.

Así lo han señalado, en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de una de las caravanas de coches convocadas por ambos sindicatos, el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, y el secretario general de CCOO Navarra, Josema Romeo.

Según Ríos, "la huelga general está teniendo un respaldo muy importante en sectores industriales y de servicios". "En sectores estratégicos, como todo lo que tiene que ver con la automoción, está con unos niveles altísimos de paro, en torno al 80-85%", ha indicado, si bien ha señalado que "estamos recogiendo todavía los datos". "Hay empresas que empiezan a las 6 de la mañana, están en una medida entre el 80% y el 85%. En Volkswagen, por ejemplo, sabemos que está en torno al 90%", ha indicado tras destacar también que en "grandes empresas importantes" y que "no son de automoción", en zonas como Estella, "hay un importante seguimiento por parte de los trabajadores y las trabajadoras".

"Y en el sector servicios también tenemos empresas que están realizando un paro importante y con un respaldo por parte de los trabajadores. Con esto, lo que estamos diciendo la sociedad navarra es basta ya. Basta ya de que los salarios suban muy por debajo de la subida de los precios, que no puede ser que el salario de los trabajadores se quede en cuatro paredes", ha añadido.

Asimismo, ha reclamado a la patronal que "suban los salarios y que se hagan políticas de inversión para que pueda haber vivienda asequible para los trabajadores y las trabajadoras". Ríos, que ha indicado que "estoy convencido de que lo conseguiremos", ha remarcado que esto "será siempre un beneficio para el conjunto de la sociedad".

"No aceptamos el empobrecimiento de los trabajadores por el coste de la vida. No puede ser que sean ellos los que paguen la crisis. Y en segundo lugar, necesitamos políticas públicas valientes que incrementen la oferta de vivienda pública, vivienda asequible. Subidas de salarios y vivienda asequible. No queremos caridad a los trabajadores", ha reivindicado.

En la misma línea se ha mostrado Josema Romeo, que ha señalado que la jornada "está siendo histórica, y en Navarra más que en otros sitios". "El paro está siendo masivo", ha señalado, en referencia a la industria, ya que "hemos visto a Volkswagen parar el 90%, no ha sacado casi coches esta noche" y "no va a sacar a la mañana". De esta forma, en la industria de automoción y en "todas las subcontratas" hay "un seguimiento masivo".

"En los transportes, muy mayoritario también. Se está notando en todos los aspectos. Ahora queda la administración pública", ha subrayado. Según ha indicado, "la gente pensaba que no íbamos a responder". "Un ataque de la derecha brutal, pues aquí estamos CCOO y UGT parando el país, diciendo basta ya, esto no puede ser, Navarra tiene que estar a la cabeza, como ha estado siempre, del país, y lo está siendo, con paros mayoritarios pidiendo más salario, más dignidad, que hagan otras políticas públicas" y ha hecho un llamamiento para que el día 29 la ciudadanía vote progresista "para que podamos salir en este país adelante".

En respuesta a los periodistas, Ríos ha añadido que "en cualquier huelga general, y más cuando ha habido mensajes intimidatorios por parte de la patronal hacia los trabajadores y trabajadoras que hacen un esfuerzo con la huelga general, tenemos un problema, y es el intento de que la gente tenga miedo", y los derechos "no se defienden desde el miedo y desde la resignación".

"Así están las calles de Pamplona, así se está notando el paro en muchos sectores industriales, y podemos decir que tienen que tomar nota de lo que está pasando. Habrá seguramente personas que hayan acudido a trabajar, pero el paro es mayoritario y el respaldo es mayoritario. Y el mensaje que estamos lanzando es 'basta ya de empobrecimiento de los trabajadores'", ha manifestado.