UGT, CCOO, ELA y LAB aplazan los paros convocados en el sector del transporte de mercancías para la próxima semana

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO, ELA y LAB han decidido aplazar las cuatro jornadas de huelga convocadas la próxima semana en el sector del transporte de mercancías por carretera y logística "para dar tiempo a que todo el sector en general y la patronal en particular reflexionen y asuman la situación tan crítica que atraviesa en materia laboral".

En un comunicado, las organizaciones sindicales UGT, CCOO, ELA y LAB, que forman parte de la mesa de negociación del Convenio del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera y Logística, han valorado "positivamente" las movilizaciones desarrolladas estos días, "donde a pesar de las presiones que están ejerciendo los empresarios en muchas empresas y de los servicios mínimos abusivos impuestos por la Administración, una parte de las plantillas de las empresas que agrupa este sector de actividad secundaron las jornadas de paro y las movilizaciones".

"Los cuatro sindicatos queremos agradecer la participación a las personas trabajadoras que han secundado el paro, tanto en la Comarca de Pamplona como en la zona de Tudela, y en especial a los trabajadores y trabajadoras que han participado en las movilizaciones celebradas a lo largo de estas jornadas, tanto en los piquetes informativos como en la caravana de coches, y en la manifestación de Pamplona", han subrayado.

La decisión de aplazar las nuevas jornadas de huelga ha sido adoptada "después de valorar el bloque de movilizaciones que comenzamos con la asamblea celebrada el domingo 19 de noviembre y lo sucedido en los paros que finalizaron ayer día 16".

A su juicio, "la patronal no puede estar satisfecha de la situación laboral que atraviesa el sector del transporte de mercancías y logística en Navarra". Según los sindicatos, cada vez hay más trabajadores "que huyen de este sector" y menos empleados "que están en disposición de desarrollar su carrera laboral en el mismo, y eso pasa principalmente por las condiciones laborales tan míseras y los salarios tan bajos que se abonan".

"El no tener un convenio de sector de aplicación mínima en todas las empresas de Navarra, con unas condiciones laborales y salariales dignas, supone que muchos trabajadores y trabajadoras estén buscando trabajo en otros sectores de actividad y que, en muchos casos, la competencia entre las empresas no se realice por tener mejores plantillas, por su organización, o por su innovación tecnológica, sino que se hace esa competencia pagando salarios más bajos a sus trabajadores y trabajadoras", han subrayado.

Por otro lado, "sin descartar nuevas movilizaciones", han anunciado que "aumentaremos la presión" criticando "el fraude fiscal que cometen muchas empresas del sector". "Dicho fraude se produce al no cotizar ni abonar a la Seguridad Social la totalidad de las horas reales trabajadas por el personal de conducción, incluyendo las horas de presencia y el exceso de horas extraordinarias efectuadas y no remuneradas conforme a lo establecido en el convenio colectivo y normativa laboral vigente", han manifestado.

Esta práctica, según han remarcado, "perjudica gravemente a las personas trabajadoras, tanto en sus retribuciones actuales, como en el cálculo de futuras prestaciones, en particular la cuantía de sus pensiones de jubilación". "Ante esta situación, no nos queda más remedio que incrementar la presión en las empresas donde las plantillas están mejor organizadas sindicalmente, para conseguir en estas empresas convenios dignos a nivel de empresa que garanticen el respeto a los derechos laborales y salariales", han afirmado.

En este sentido, han apostado por "seguir luchando por este convenio, tanto en las calles como en cada una de las empresas, además de seguir insistiendo en el desbloqueo de la mesa de negociación para alcanzar un convenio justo" para los trabajadores del sector.