UGT y CCOO piden que se implante la nueva clasificación profesional de técnicos medios y superiores de salud

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este lunes en Pamplona en el marco de una huelga del personal técnico superior y medio de salud en el ámbito nacional para exigir la "reclasificación profesional" de estos trabajadores.

Las dos organizaciones sindicales han señalado que se está dando "un incumplimiento que ya no admite más excusas ni más retrasos, el compromiso de culminar la implantación de la nueva clasificación profesional para los técnicos medios y superiores del sistema nacional de salud".

UGT y CCOO han destacado que se trata de "una medida prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público y en el borrador del nuevo Estatuto de Navarra".

Según han añadido, el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022 entre el Gobierno de España y UGT y CCOO, "recogía de manera clara la reclasificación de los técnicos superiores y medios del Sistema Nacional de Salud". "Cuatro años después sigue sin ponerse en marcha y hoy estamos aquí para acabar con este bloqueo inaceptable. Miles de técnicos superiores y medios continúan encuadrados en una clasificación profesional obsoleta que no reconoce adecuadamente ni su formación, ni sus competencias, ni la responsabilidad que desempeñan diariamente en el Sistema Nacional de Salud", han afirmado.

UGT y CCOO han continuado señalando que, tras la implantación en 2011 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), debe considerarse plenamente culminado el proceso de adaptación de las nuevas titulaciones.

Asimismo, han afirmado que el propio acuerdo establecía que la nueva clasificación profesional debía alcanzar su plena implantación a lo largo del año 2023. "Sin embargo, a día de hoy, los técnicos siguen sin ser situados profesionalmente donde les corresponde, según su titulación y sus competencias. Esta situación supone una discriminación inadmisible para miles de profesionales esenciales, a quienes se les sigue negando el reconocimiento profesional que les corresponde conforme al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. La reclasificación en los grupos B y C1 no es una reivindicación nueva ni una concesión graciable, es una obligación legal, un compromiso firmado y una medida de justicia profesional", han subrayado.

Los sindicatos han considerado que "solo falta voluntad política, no aceptamos más demoras". "El plazo acordado finalizó en 2023. El bloqueo impuesto por el Ministerio de Hacienda supone un incumplimiento del acuerdo marco y una falta de respeto hacia unos profesionales imprescindibles para el funcionamiento del sistema sanitario público. Además, esta situación perpetúa la precarización del colectivo y frena la necesaria modernización del Sistema Nacional de Salud, incluyendo al personal sanitario de la Administración foral", han señalado.

Por ello, han exigido "la aprobación inmediata de la dotación económica necesaria para hacer efectiva la reclasificación profesional de los técnicos superiores y medios y el cumplimiento íntegro del Acuerdo para una Administración del Siglo XXI".

Asimismo, han reclamado "el fin de la discriminación profesional que sufre el colectivo de técnicos" y "el reconocimiento académico, profesional y europeo que corresponde a sus titulaciones y competencias, porque la dignidad profesional no se regala y los derechos tampoco se aplazan". "Los acuerdos se cumplen. Reclamamos al Ministerio que asuma su responsabilidad y desbloquee de manera inmediata esta situación, haciendo posible también una reclasificación profesional contemplada en el borrador del nuevo Estatuto del Personal de las Administraciones Públicas de Navarra", han subrayado.

Por último, han reclamado que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, "primer responsable del personal de su departamento, y el propio Gobierno de Navarra presionen al Gobierno del Estado para poner fin a la actual situación, porque sin técnicos no hay calidad asistencial, porque sin reconocimiento no hay futuro profesional, porque sin igualdad no hay derechos".