UGT y CCOO reclaman "medidas urgentes" en prevención de riesgos laborales tras el accidente mortal de Pitillas

Concentración de UGT y CCOO en protesta por el accidente laboral mortal ocurrido en Pitillas. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este jueves para mostrar su solidaridad y apoyo a los familiares y allegados de los tres fallecidos en el accidente laboral de Pitillas y para reclamar, tanto a nivel nacional como foral, "medidas urgentes" en materia de prevención en riesgos laborales.

La concentración ha tenido lugar a las 11 horas ante la sede de ambos sindicatos en Pamplona. Se han mostrado carteles con lemas como 'Siniestralidad laboral. Basta ya', 'Ni una muerte más en el trabajo' o 'La vida es un derecho', además de lazos negros en señal de duelo por el fallecimiento de estos tres trabajadores.

En declaraciones a los medios de comunicación, Soraya Protomártir, secretaria de Organización de UGT en Navarra, ha exigido "una exhaustiva investigación sobre este terrible suceso". "En lo que llevamos de año en Navarra ya llevamos 18 fallecidos en los puestos de trabajo" y es, además, "una de las comunidades con mayor índice de siniestralidad en nuestro país". "Esto debería hacer reflexionar tanto al gobierno como a las patronales", ha remarcado.

A nivel nacional, ha destacado que "de media más de 700 personas no vuelven a sus casas de sus puestos de trabajo a lo largo del año y esto significa que cada día dos o tres personas pierden la vida en su puesto de trabajo".

Protomártir ha exigido "medidas urgentes" y la "actualización" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "que está paralizada en la Mesa del Congreso". Ha demandado, además, "una mayor dotación a la Inspección de Trabajo para un control de la prevención más exhaustiva y más eficaz en las empresas y que las empresas doten de mayores recursos para que sus plantillas tengan seguridad y salud en su trabajo". "Porque ir a trabajar no nos puede costar la vida", ha concluido.

En la misma línea, Alfredo Sanz, secretario de Salud Laboral de CCOO de Navarra, ha advertido de que "los datos de siniestralidad de Navarra son los peores datos de todo el Estado" y ha considerado que la Comunidad foral "tiene que hacérselo mirar". "Una comunidad como la nuestra no puede permitirse que la gente acuda a los puestos de trabajo y luego no pueda volver a casa", ha manifestado.

Así, ha reclamado que tanto las patronales como el Gobierno de Navarra impulsen medidas contra la siniestralidad. "Los mayores activos que tienen las empresas son los trabajadores y los trabajadores no pueden acudir a los puestos de trabajo cuando las empresas se están saltando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como les da la gana", ha reprochado.

Al Gobierno foral le ha pedido "medidas contundentes para que ninguna empresa de nuestra comunidad pueda recibir una ayuda pública si ha tenido un accidente de trabajo en el cual hayan sido culpables por no tener las medidas que tienen que tener para evitar esos accidentes". "Cualquier accidente leve que se produce en cualquier empresa, si no se pone remedio, se convierte en un accidente grave e incluso mortal", ha advertido. Además, ha mostrado su preocupación por los accidentes in itinere.

Por otro lado, ha exigido al Gobierno de España que "ponga más inspectores de trabajo" para comprobar que las empresas "están cumpliendo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". "Esto ya no es algo coyuntural sino que es algo estructural porque llevamos ya muchos años con unos índices de incidencia" que son "inasumibles", ha recalcado.

Preguntado por las circunstancias del accidente, Sanz ha llamado a esperar a los resultados de la investigación de la Policía Foral para "ver si la empresa está cumpliendo las medidas de seguridad que tiene que tener". "Al final estamos hablando de un pozo séptico donde tiene que haber unas vallas protectoras" y "una serie de mediciones donde veamos los índices que puede tener eso de peligrosidad", entre otras medidas, ha apuntado.