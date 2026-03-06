UGT y CCOO reivindican el feminismo como "dique de contención" ante "ideologías incendiarias" y piden más recursos

Concentración en Pamplona de los sindicatos UGT y CCOO con motivo del 8M - EUROPA PRESS

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este viernes en Pamplona, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, para reivindicar el feminismo como "dique de contención" ante "ideologías incendiarias" que entre otras cuestiones "niegan la violencia contra las mujeres", y para reclamar más recursos destinados a combatir la violencia machista.

Así lo han indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT Navarra, Ayala Puente, y la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO Navarra, Pilar Ruiz.

A la concentración, celebrada a las puertas de la sede de ambos sindicatos y con carteles con el mensaje 'Ni una menos', también han asistido, entre otros, el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, el exsecretario general de CCOO Chechu Rodríguez, y representantes de UPN y Contigo-Zurekin.

Ayala Puente ha indicado que este 8M "reivindicamos nuestros derechos, reivindicamos la igualdad real y efectiva" y "nos toca también reivindicar el feminismo". "Porque el feminismo tiene que ser el dique de contención, la pared, el muro, de esas ideologías incendiarias que cada día avanzan más, donde nos niegan los derechos, la brecha salarial, la violencia contra las mujeres", ha señalado, tras criticar que "cuando se nos niegan los derechos, lo que se está negando es la democracia".

"Y el feminismo se tiene que poner en pie, precisamente, para hacer de cortafuegos, para parar esta expansión de esta ideología", ha apuntado. Según Puente, "nos preocupa especialmente la violencia de género", ya que "los datos son escalofriantes". "Pedimos a los responsables, pedimos a los organismos públicos, que por favor destinen todos los recursos posibles para que haya un cuidado integral de las personas víctimas, pero también de sus familias", ha manifestado.

A raíz de esto, "también pedimos que los planes de igualdad de las empresas se cumplan íntegramente", y se cumplan "tal y como dicen las leyes", porque "es muy importante que tengamos entornos laborales seguros".

En esta línea, ha reivindicado la figura del delegado o delegada de igualdad. "Nos da igual que emane desde una ley o que venga desde la mesa del diálogo social, pero creemos que es un pilar fundamental para para que estas políticas de igualdad se cumplan", ha remarcado.

Por otro lado, ha considerado "muy necesaria" una ley general de los cuidados, "que por supuesto tiene que venir acompañada de políticas de conciliación y de corresponsabilidad".

Asimismo, ha mostrado su "solidaridad con las mujeres del mundo, con esas mujeres que sufren violencias patriarcales, con esas mujeres a las cuales se les recortan sus derechos, esas mujeres de Afganistán, de Irán, de Palestina y de tantos otros conflictos que están muy alejados de los focos y están olvidados a lo largo y ancho del mundo".

Por su parte, Pilar Ruiz ha reivindicado "un año más la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, una corresponsabilidad en los cuidados y la eliminación y erradicación de todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos de la vida", especialmente en el ámbito laboral.

En este sentido, ha mostrado su "rechazo rotundo a las violencias machistas", que "llegan a nuestros barrios, llegan a nuestros pueblos". "Aunque reconocemos los avances que está habiendo en la normativa y en los recursos que se destinan, a todas luces son insuficientes. Nos queremos todas vivas. Tiene que haber un rechazo unánime de toda la sociedad hacia las violencias que sufrimos las mujeres y, lógicamente, se tienen que dedicar más recursos", ha subrayado.

Desde CCOO, ha dicho, "ponemos en valor este año el poder de las mujeres, el poder que tenemos para transformar, para cambiar una organización social que sigue siendo desigual, que nos sigue discriminando", ya que "con el trabajo de todas y de todos" se está consiguiendo "que la sociedad sea más igualitaria, más diversa y más justa".

"Estamos consiguiendo con el trabajo sindical que los centros de trabajo sean unos espacios más justos más igualitarios, más diversos y sin violencia y sin acoso. Hemos conseguido que el 72% de las empresas que estaban obligadas a tener un plan de igualdad ya lo tengan", ha destacado.

En este sentido, ha considerado que "es un momento para felicitarnos por lo conseguido, pero también es un momento para reivindicar todo lo que nos queda por hacer". "Desde aquí le decimos alto y claro a esa ultraderecha que ha hecho de su bandera el antifeminismo que estamos aquí, que les vamos a plantar cara, con la palabra, con nuestra negociación colectiva, con nuestra acción sindical, con nuestra movilización", ha añadido. Según Ruiz, "vamos a defender los derechos conseguidos por las mujeres, por nuestras madres, por las que estamos aquí hoy, por las que estarán y llevarán nuestro testigo".

Por otro lado, ha apuntado que "es importante transformar el modelo de cuidados", un modelo que "condiciona nuestro acceso al mercado de trabajo, nuestra permanencia". "Se visibiliza en esas brechas salariales, en esos 7.160 euros menos que cobramos las mujeres de media cada año, y se visibiliza en que nos restan libertad. Las mujeres, para ser libres, tenemos que tener salarios dignos, no queremos salarios parciales ni salarios precarios", ha reivindicado.

Ha añadido Ruiz que "hoy estamos con las mujeres que más sufren" y que "hoy es un momento también para reivindicar en letras mayúsculas los principios del feminismo". "Un feminismo que apuesta por la vida, que apuesta por la igualdad, que apuesta por el planeta, y que hoy más que nunca queremos poner en valor", ha concluido.