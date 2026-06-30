UGT dice que "la nueva realidad climática" va a "cambiar el juego" socioeconómico y a transformar condiciones laborales

El responsable del Área de Acción Climática y Transición Ecológica Justa de UGT, Ángel Rubio - EUROPA PRESS

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El responsable del Área de Acción Climática y Transición Ecológica Justa de UGT, Ángel Rubio, ha afirmado que "la nueva realidad climática" va a "cambiar todo lo que es el juego socioeconómico" y que "va a transformar grandísimamente" las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

Así se ha pronunciado este martes en Pamplona, antes de participar la jornada '#UGTenVERDE', organizada por UGT Navarra para abordar los planes de movilidad en las empresas, los permisos climáticos y los protocolos frente a fenómenos metereológicos adversos, entre otras materias.

Rubio ha destacado la labor que realiza el sindicato en cuanto a "la afección de la nueva realidad climática sobre las personas trabajadoras, qué horizonte vamos a tener y hacia dónde nos va a llevar esta nueva crisis climática".

Respecto a las repercusiones del cambio climático, ha señalado que "lo que estamos viendo es que claramente la afección del aumento de temperatura va a cambiar todo lo que es el juego socioeconómico". "Si hemos visto cómo geopolíticamente ya nos ha afectado, a niveles climáticos también es una cuestión que está afectando a esos tejidos socioeconómicos. Empezamos con los proyectos de transición justa y la descarbonización que se produjo en España hacia sectores mucho más verdes. Y ahora lo que estamos viendo no solo es el gran trabajo que hemos hecho en esa transición justa, en la que hemos apostado por una reconversión de las personas trabajadoras, todo lo que es la descarbonización, sino que hay otros sectores de afección", ha indicado.

En este sentido, ha destacado la movilidad, "los nuevos planes de movilidad sostenible al trabajo y cómo vamos a intentar frenar esas reducciones de CO2 que producimos en España a través de los planes de movilidad sostenible al trabajo".

También ha citado la construcción, la agricultura y el turismo, y "todo lo que tiene que ver con el sector servicios". "Los sectores servicios son de los que mayor afección van a tener, y cómo no, los servicios públicos", ha remarcado.

Actualmente, ha señalado, los fenómenos climáticos adversos están ocasionando "que tengamos que tener unos servicios públicos potentes, unos servicios públicos adaptados a un país democrático en el que estamos, y que no podamos depender de que hoy entre una Dana o mañana tengamos unas nevadas abundantes en una zona que impida que las personas trabajadoras vayan a su puesto de trabajo o que afecten a esos puestos de trabajo de las personas trabajadoras".

Rubio ha explicado que en la zonas norte de España, los trabajos del sector de la construcción se realizan de 8 a 13 horas, y de 15 a 18 horas. Pero en zonas centrales y del sur de España "se está viendo cómo los horarios tienen que transformarse, es decir, tienen que hacer jornadas continuas, acabar a las tres de la tarde y, como no han completado sus 40 horas semanales, trabajar un sábado".

En el comercio, en la zona sur de España "las patronales no quieren que haya horarios de mañana y tarde, por ejemplo, sino que quieren horarios de mañana centrales en los que prácticamente no tiene que haber trabajadores -porque nadie va a comprar entre unos horarios establecidos entre las 14 y las 16 horas- y luego horarios de tarde". "Eso va a transformar grandísimamente cuáles van a ser las condiciones laborales de las personas trabajadoras", ha manifestado.

También ha criticado que en sectores como la agricultura o trabajadores al aire libre -recogida de residuos, repartidores, ayuda a domicilio- que tienen que desarrollar su trabajo en horario de mañana o de tarde, "tienen que desplazarse de casa en casa" a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde.

Pero "no solo ahora que estamos viviendo un calor o una ola de calor", sino también en invierno, porque "las temperaturas lo que nos están llevando son a puntos extremos". "A inviernos cada vez más fríos y a olas de calor extremo. Con lo cual, todas esas condiciones laborales que van a afectar a las personas trabajadoras nosotros tenemos que ser capaces como organización de tener ese análisis, de tener esa visión de ver en qué y cómo va a afectar al núcleo poblacional dentro de lo que es el mercado laboral", ha dicho.

También ha defendido los permisos climáticos, ya que a raíz de la Dana se realizó una modificación en el Estatuto de los trabajadores que, entre otras cuestiones, contempla cuatro días de permiso siempre que haya un fenómeno climatológico adverso que ponga en peligro la vida de los trabajadores.

En este sentido, ha señalado que "no podemos consentir" que diariamente fallezcan entre una y tres personas "que salen de su casa a trabajar" en España. "Y no podemos seguir permitiendo que, porque tengamos además fenómenos adversos, estemos en un punto de riesgo frente a ir a nuestro puesto de trabajo", ha añadido.

En cuanto a la nueva ley de prevención de riesgos laborales "que estamos trabajando con el Gobierno y que pasará probablemente en breve al arco parlamentario para ser aprobado", va a incorporar un artículo que determine cómo se van a desarrollar los protocolos climáticos dentro de las propias empresas. "Esperemos que esta publicación, que este desarrollo de la nueva ley de prevención de riesgos laborales del año 95, una ley muy antigua, pueda llegar a paliar también este proceso", ha manifestado.