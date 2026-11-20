PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Navarra ha ganado las elecciones sindicales celebradas este jueves en la empresa Uvesa de Tudela al conseguir 11 de los 21 representantes que conformarán el nuevo comité de empresa, logrando la mayoría absoluta.

El proceso electoral ha estado marcado por el crecimiento de la plantilla, que ha motivado la ampliación del comité, que ha pasado de 17 a 21 miembros.

"En este nuevo escenario, UGT-FICA ha conseguido el respaldo mayoritario de los trabajadores y trabajadoras, reforzando su representación", ha explicado el sindicato en una nota.

En concreto, en el colegio de técnicos, UGT ha conseguido dos representantes, frente a uno de CCOO. Por su parte, en el colegio de especialistas, el sindicato ha logrado 9 delegados, por delante de ELA, que ha obtenido 8, y CCOO, con uno.

Desde UGT-FICA han agradecido a todos los trabajadores y trabajadoras de Uvesa "la confianza y el apoyo" depositados en su candidatura, "un respaldo que supone un importante reconocimiento al trabajo realizado y, al mismo tiempo, una mayor responsabilidad para seguir defendiendo sus derechos e intereses".

UGT ha asegurado que el resultado "reafirma el compromiso del sindicato con la plantilla de Uvesa" y refuerza su "voluntad de continuar trabajando desde la cercanía, la responsabilidad y la firmeza para mejorar las condiciones laborales y dar respuesta a las necesidades de toda la plantilla".