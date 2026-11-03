UGT firma el preacuerdo del Convenio de Hostelería de Navarra "con mejoras salariales y sin recortes en derechos"

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Navarra, sindicato mayoritario en el sector de Hostelería con el 52% de representatividad, ha firmado en solitario el preacuerdo de Convenio de Hostelería 2026-2027 de la Comunidad foral "con mejoras salariales y sin recortes en derechos".

"Después de meses de negociación y ante un panorama político y social de gran incertidumbre, hemos logrado alcanzar un preacuerdo que recoge nuestra principal reivindicación: incrementos salariales que garanticen el poder adquisitivo y mantenimiento de los derechos laborales existentes", ha destacado UGT en una nota.

En concreto, se ha acordado una subida salarial del 3,4% para el año 2026 y del 4,6% para el año 2027, con efectos retroactivos que van a suponer más de 800 euros de atrasos para todas las personas trabajadoras a jornada completa o su parte proporcional en nivel III.

"Esto va a suponer una subida en 2026 que rondará los 60 euros mensuales y en 2027 puede alcanzar los 80 euros, lo que va a suponer un incremento de más de 140 euros a principio de año 2027", han resaltado desde FeSMC-UGT.

En cuanto a las horas extraordinarias, teniendo en cuenta que "la realidad del sector es que ante la falta de personal se realizan horas extras que no se pagan de manera adecuada", se ha acordado que se retribuirán con un incremento del 75% sobre la hora ordinaria, con un máximo de 80 horas anuales y que, "por supuesto, serán voluntarias".

Además, el acuerdo alcanzado amplía el ámbito de aplicación del convenio a las viviendas destinadas al uso turístico, "ámbito en el que cada vez hay más personas trabajando y donde las empresas utilizan artimañas para aplicar el Estatuto de los Trabajadores y rebajar así sus condiciones laborales", según ha explicado UGT.

Por otra parte, el sindicato ha señalado que durante la negociación, la patronal planteó como una de sus principales reivindicaciones la eliminación de los complementos económicos durante las situaciones de incapacidad temporal (IT), así como modificaciones en materia de flexibilidad laboral.

La posición de UGT "ha sido firme y el resultado es claro: se mantienen íntegramente los complementos de incapacidad temporal, sin los recortes que pretendía introducir la patronal, y también se mantiene la regulación actual, sin concesiones que perjudiquen a las plantillas en la flexibilidad laboral".

El sindicato ha asegurado que desde el inicio de la negociación ha defendido que "la incertidumbre económica y política no podía convertirse en una excusa para retrasar indefinidamente la actualización salarial de las plantillas". Por ello, la posición defendida por UGT ha sido "clara, conseguir el mejor convenio posible, defender los derechos existentes y alcanzar un acuerdo en un plazo razonable".

"Los derechos conquistados no son una moneda de cambio. Hemos demostrado que se puede mejorar nuestro poder adquisitivo sin perder derechos previamente luchados y ganados. UGT ha asumido la responsabilidad de firmar este preacuerdo porque entendemos que responde a las principales reivindicaciones que hemos defendido durante la negociación", ha señalado el sindicato.